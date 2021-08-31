З YouTube таємничим чином зникли кліпи Джамали

Сама Джамала поки не прокоментувала цей інцидент. Доступ до сторінки є у продюсера зірки Ігоря Тарнопольського.
Сьогодні стало відомо про те, що на YouTube таємничим чином зникло безліч відеокліпів відомої української виконавиці Джамали. На сервісі немає відеороликів за останні три роки.
Зокрема, кліпи зникли з YouTube-каналу самої співачки. Останній відеоролик був опублікований ще три роки тому- це кліп на пісню 1944.
Тим часом, поки невідомо - приховані вони або видалені.
Сама Джамала поки що не прокоментувала даний інцидент. Однак відомо, що доступ до сторінки є у продюсера зірки Ігоря Тарнопольського.
Нагадаємо, 24 серпня українці святкують 30-річчя Незалежності України. З різних куточків світу лунають привітання, адресовані Україні. Українські зірки Джамала і Tayanna в цей день випустили кліп на свій перший дует Моя земля.
Пісня Моя земля вийшла ще в середині серпня, а тепер всі українці змогли насолодитися не тільки піснею, а й неймовірними зйомками з несподіваних ландшафтів в Україні.