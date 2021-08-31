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З YouTube таємничим чином зникли кліпи Джамали

31 серпня 2021, 19:42

Сама Джамала поки не прокоментувала цей інцидент. Доступ до сторінки є у продюсера зірки Ігоря Тарнопольського.

Джамала
На Ютубі зникли кліпи Джамали / Танці з зірками

Сьогодні стало відомо про те, що на YouTube таємничим чином зникло безліч відеокліпів відомої української виконавиці Джамали. На сервісі немає відеороликів за останні три роки.

Зокрема, кліпи зникли з YouTube-каналу самої співачки. Останній відеоролик був опублікований ще три роки тому- це кліп на пісню 1944.

Тим часом, поки невідомо - приховані вони або видалені.

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Сама Джамала поки що не прокоментувала даний інцидент. Однак відомо, що доступ до сторінки є у продюсера зірки Ігоря Тарнопольського.

Нагадаємо, 24 серпня українці святкують 30-річчя Незалежності України. З різних куточків світу лунають привітання, адресовані Україні. Українські зірки Джамала і Tayanna в цей день випустили кліп на свій перший дует Моя земля.

Пісня Моя земля вийшла ще в середині серпня, а тепер всі українці змогли насолодитися не тільки піснею, а й неймовірними зйомками з несподіваних ландшафтів в Україні.

viber
Джамала YouTube відеокліп новини шоу бізнесу
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