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Ірина Білик заспівала три пісні на концерті на Олімпійському до Дня Незалежності - реакція українців

25 серпня 2021, 18:07

Українська співачка Ірина Білик отримала честь у першій частині концерту до Дня Незалежності України виконати відразу кілька композицій.

Ірина Білик
Ірина Білик / 1 + 1 кадр з концерту

Концерт на Олімпійському до Дня Незалежності України 24 серпня відкривали найзнаменитіші українські виконавці, і однією з перших була Ірина Білик.

Артистка вийшла на сцену в переливчастому кімоно, і виконала не одну пісню, а поспіль відразу три, в тому числі легендарну романтичну баладу "Мовчати", яку вона співала раніше з Кузьмою Скрябіним.

На концерті Ірина Білик виконала хіти "А я пливу у човні", "Ти мій" і "Мовчати" - останню заспівала в дуеті з Арсеном Мірзояном.

Ірина Білик
Ірина Білик / 1 + 1 кадр з концерту
Ірина Білик
Ірина Білик та Арсен Мірзоян / 1 + 1 кадр з концерту

До концерту співачка ретельно готувалася - це видно, як виконує пісню дует, який раніше її не співав на публіку.

А для виступу вона вибрала незвичайний одяг - переливчасте сіре кімоно з рожевою вишивкою і "фірмовими" безрозмірними рукавами у вигляді жакета з довгими полами і брюки.

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Ірина Білик на Олімпійському 24 серпня - реакція українців

"Шикарний виступ! Іра, це любов назавжди!!", "Так Білик це звичайно епоха української незалежності!", "Гарнющий, грандіозний концерт, дуже гарно зорганізован, сучасний!",- пишуть у коментарях до відео.

Нагадаємо, що перед Іриною Білик на сцені Олімпійського "виступив" Кузьма Скрябін, який зворушив українців.

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Ірина Білик День Незалежності України новини шоу бізнесу
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