Ірина Білик розговорилася про стосунки із колишнім чоловіком

Ірина Білик розповіла про стосунки з колишнім чоловіком / instagram.com/bilyk_iryna/

Відома українська співачка Ірина Білик зізналася, які стосунки у неї склалися з колишнім чоловіком, російським режисером Асланом Ахмадовим після розлучення, пише 1+1.

"Це у мене вже четверте або п'яте розлучення, я не рахую цього, – пожартувала Білик. - Я просто завжди на тому етапі розлучаюся, коли ми залишаємося друзями та не встигли дуже сильно посваритися".

За її словами, Аслан місяць тому приїжджав до Києва на розлучення і зняв для неї новий кліп: "у дуеті з молодим співаком".

При цьому співачка не розкрила ім'я цього виконавця.

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Раніше Главред писав про те, що знаменитий селебріті Діма Коляденко розговорився про шлюб з Іриною Білик - він у них тривав всього три роки, і був цивільним.

Коляденко зізнався, що їхній перший секс був незвичайним - пара підійшла до цієї справи дуже серйозно, і готувалася протягом декількох тижнів. Ірина змусила його їхати здавати аналізи перед сексом.