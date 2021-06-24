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Інсайдери злили причину відмови Меган Маркл і принца Гаррі від титулів для дітей

24 червня 2021, 20:09

Принц і його дружина не дали синові титул, а тепер з народженням дочки всіх зацікавило, чи буде він у неї.

Меган Маркл, принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Reuters

Принц Гаррі і Меган Маркл не були позбавлені титулів для їхніх дітей - вони добровільно відмовлялися від них, тому що в назві було образливе слово.

Як повідомляє Daily Mail з посиланням на анонімне джерело видання Telegraph, синові принца Гаррі пропонували титут графа Дамбартона.

Анонім пояснив журналістам, що титул графа Дамбартона містить слово dumb (Dumbarton), що в перекладі з англійської – тупий.

Це стало однією з причин відмови від нього. Гаррі і Меган отримали титули герцога і герцогині Сассекських, графа і графині Дамбартон, а також барона і баронеси Кілкіл від королеви в день їхнього весілля.

Інший інсайдер, як повідомляється, сказав газеті: "Не тільки Меган вказала на потенційну небезпеку, це також стурбувало Гаррі".читайте такожСтало відомо, чому Меган Маркл вдруге відмовилася народжувати вдома

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36-річний принц Гаррі, як кажуть, все одно не хотів давати своїм дітям титули. Замість цього вважається, що він хоче піти по стопах своєї тітки, принцеси Анни, яка не давала титули синові Пітеру і дочки Зорі.

Тим часом, The Telegraph також повідомив, що джерела, близькі до Сассексів, стверджують, що пара "ніколи не піднімала питання" про те, щоб Арчі не став принцом.

Це питання було піднято під час їх скандального інтерв'ю з Опрою Вінфрі на початку цього року, коли Меган заявила, що Арчі позбавили королівського титулу і він більше не може отримувати привілеї члена королівської сім'ї.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон привітала Меган Маркл з донькою після сімейного скандалу.

Як відомо, 4 червня народилася дочка принца Гаррі і Меган Маркл, і відразу після цього принц подзвонив рідним, а також відправив фото дочки.

принц Гаррі Меган Маркл новини шоу бізнесу
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