Ілона Гвоздьова розповіла, з ким їздила на відпочинок, де влаштувала еротичну фотосесію

Ілона Гвоздьова / Instagram

Переможниця шоу Танці з зірками Ілона Гвоздьова, яка була партнеркою артиста Кварталу 95 Ігоря Ласточкіна, вирушила у відпустку до Туреччини, де радувала шанувальників яскравими фото, і навіть особливою гарячою фотосесією, разом з якою заговорила про своє тіло, сприйняття себе і любові до себе.

У коментарі Каті Осадчій для шоу Світське життя Ілона Гвоздьова зізналася, що їздила в ту відпустку не з чоловіком, а з іншою близькою людиною.

"Ми поїхали без чоловіка, але з мамою і це, чесно кажучи, був жах. Я дуже люблю своїх дітей, але всі на відпочинку набирають вагу, приїжджають з яскравим обличчям. Я приїхала з синцями під очима і мінус 3 кг", - зізналась вона.

Дівчина сподівалася, що в жіночій компанії і з дітьми зможуть впоратися, і відпочити, але все було не так просто.

"Домініка віддала мамі, Рію прийняла, Рію віддала, Домініка забрала. Всі хочуть спати і їсти з мамою, всі хочуть маму. Тому я зрозуміла, що наші майбутні відпустки з дітьми — тільки з нянею", - заявила артистка.

Нагадаємо, що нещодавно Ілону Гвоздьову стали критикувати за маленькі груди, на що танцівниця тільки показала спокусливе фото, і розповіла про красу, сприйняття себе і і навколишнього світу.

Нагадаємо, що повний випуск шоу Світське життя з Катею Осадчою за 26 червня можна подивитися онлайн на сайті 1+1 video.