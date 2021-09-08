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Холостяк 2021 Михайло Заливако зізнався, за що в їх парі відповідає Анна Богдан

8 вересня 2021, 11:48

Анна Богдан і Михайло Заливако розповіли про правила їх взаємин.

Анна Богдан
Анна Богдан / instagram.com/hannastorozhuk

Холостяк 2021 Михайло Заливако у фіналі романтичного шоу вибрав колишню дружину глави ОП Андрія Богдана - Анну. Вони провели відразу кілька місяців разом, так як шоу закінчилося в розпал локдауна. Після цього пара почала подорожувати і насолоджуватися життям. Але крім відпочинку існують побутові правила, хтось повинен займатися фінансами і тд.

В інтерв'ю JetSetter вони розкрили секрети свого побутового життя. Михайло Заливако пожартував, що Ганна Богдан постійно норовить всі речі в квартирі кудись заховати.

"Аня постійно намагається все кудись заховати, щоб вдома взагалі нічого не лежало. Я вже сміюся, що, може, тоді ще й телевізор куди заникаємо?" ,- каже він.

Анна серйозно пояснила, що Михайло розкидає речі, а їй це не подобається - в результаті збирають їх вони обидва.

З іншого боку, Михайло відповідає за забезпечення сім'ї, і за словами Анни це було його власне бажання з початку відносин.

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"Міша як чоловік відповідає за всі фінансові питання, до того ж такий погляд на відносини в парі він мав уже на початку", - заявила вона.

Анна Богдан та Михайло Заливако
Анна Богдан та Михайло Заливако / instagram.com/hannastorozhuk

Крім того, Анна зізналася, що вони домовилися, що якщо приймають якесь рішення, або щось обговорюють, то ніхто не виходить з кімнати, поки не буде результат.

"Правило одне: не виходимо з кімнати, поки не вирішимо питання. Спочатку домовилися, що можна кричати, стрибати на стелі і стояти на руках, але не можна не вирішити проблему. Якщо вона є, завжди потрібно розмовляти, а так більше правил немає", - говорить дівчина.

До цього фіналістка шоу Юля Зайка відверто розповіла про особисте життя після Холостяка.

viber
Анна Богдан новини шоу бізнесу Холостяк 11 сезон
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