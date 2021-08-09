Холостячка Злата Огневич зізналася, як вона звикла перевіряти на смак чоловіків

Злата Огневич / прес-служба

Українська співачка Злата Огневич перед прем'єрою Холостячки розповіла, як буде "знущатися" з чоловіків на проєкті, і яке у неї найулюбленіше заняття в ліжку, поки вона ще не вставала з ранку.

Маловідомі факти з життя Холостячка розповіла в інтерв'ю СТБ.

"Вже дуже давно я себе привчила прокидатися вранці і посміхатися. Це навіть така вправа фізична: я прокидаюся і роблю ось так. Навіть коли у мене немає для цього настрою і бажання. Ця штучна посмішка, вона запускає хороші процеси в організмі. Цьому мене навчила одна людина, яка займається йогою, медитаціями", - розповіла Злата

До того ж, на шоу Холостячка Злата очікує від чоловіків ініціативи та екстриму - вона заявила, що "не кроссворди" прийшла розгадувати.

А кому пощастить з побаченням - може сподіватися на дещо побільше. Злата зізналася, що звикла, "пробувати на смак" чоловіків.

Реклама

"Мені треба чоловіка не тільки відчути за допомогою спілкування. Я люблю пробувати на смак. Мені це цікаво. І мені буде цікаво цілуватися. Можливо, це будуть цнотливі такі поцілунки. Можливо, пристрасні", - ще не визначилася дівчина.

До слова, Злата розповіла, що вона фанатка спорту, так що учасникам шоу варто приготуватися.читайте такожХолостячка Злала Огневич представила жаркий кліп на пісню Мій назавжди

"Мені подобається плавання. Коли я відпочивала в Таїланді, я пробувала "політ Гібона". На тебе надягають таку конструкцію з еластичною мотузкою, і ти літаєш над прірвою. Це дуже цікаво, просто адреналін зашкалює. Ще мрію стрибнути з парашутом", - каже вона.

Холостячка не приховує, що вона - романтик. Вона перерахувала романтичні фільми, які їй подобаються, і які вона не замислюючись порадить подивитися кому завгодно. Серед них: Куди приводять мрії, Танцююча в темряві", "Малхолланд драйв", "Великий Лебовські", "жінка на межі нервового зриву".

Злата Огневич / прес-служба

До речі, Instagram для неї -це інструмент для того, щоб донести свою думку суспільству. Для того, щоб розповісти про свою творчість.

Але не залишає його і без соціально актуальних питань: "зараз такий час, що не можна залишатися осторонь від питань, які турбують суспільство: гендерна нерівність, захист жінок, соціальні теми, що стосуються дітей і батьків, свободи людини, право людини на свою думку, на своє власне життя. Я не можу від цього залишатися осторонь".

Злата Огневич розкрила у себе секретний талант - вона вміє копіювати голоси і звуки.

"З самого дитинства я копіювала голоси. Чоловічі, жіночі ... особливо я любила копіювати чоловічі тенорові класичні голоси. Навіть тварин, птахів, жаб, курей, коней. Тобто, все, що я чула, мені треба було розкласти на молекули і скопіювати. Про це мало хто знає. Знають тільки моя сім'я і друзі", - зізналася дівчина.

У пориві відвертості перед журналістами, співачка зізналася, що у неї були свої кар'єрні невдачі - як у будь-якої людини.

Справа була у виступі, до якого вона дуже довго готувалася - у філармонії з оркестром.

"І я так розхвилювалася, що останню ноту взяла нечисто. Після цього концерту, я переглядала це відео зі сльозами на очах. Я не спала всю ніч і думала: "ти нездара. Як ти могла!". Зараз я розумію, що все це маячня. І я собі зараз даю право на помилки. Я кайфую від помилок. І кайфую від перемог. Це були такі провали, які мене навчили тому, що треба кайфувати і від помилок, і від перемог", - каже Холостячка.

Поки що СТБ не розкриває дату виходу шоу Холостячка 2021, але вже з'являється все більше інтригуючих подробиць про нього.