Холостячка Ксенія Мішина привітала сина на 1 вересня і показала яскраве фото з "лінійки"

Ксенія Мішина / instagram.com/misha.k.ua/

Актриса кіно і театру Ксенія Мішина виховує сина Платона, який вже кілька років як ходить в школу. 1 вересня актриса відвела його на "перший дзвінок", показала сина-красеня з квітами та розповіла про їхнє ставлення до школи.

Ксенія Мішина опублікувала фото в Instagram і також відзначила сторінку Платона в соцмережі.

"Як написала сьогодні моя подруга : "дорогі, зі святом вас... або з початком жерсті". У мого сина також двояке враження від 1 вересня) у мене, відповідно, теж... але згадуючи свої шкільні роки, я відчуваю найприємніші почуття і мурашки. Нас було 8 королев, які дружили, займаючи весь перший ряд парт... і ніякі фізики і хімії не могли нам зіпсувати наші настрої:)", - згадала вона.

Платон Мішин / instagram.com/misha.k.ua/

"Хочу побажати нашим дітям любити школу і мати тільки прекрасні спогади про неї. Зі святом, наше майбутнє. І особисто тобі, Мій улюблений Платон, легкого навчального шляху", - написала Ксенія.

На фото Платон в джинсах і білій сорочці. Він постригся до 1 вересня, і його зачіска тепер більше схожа на зачіску Олександра Еллерта, з яким Мішину нещодавно "застукали" на весіллі.

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Її шанувальники і друзі пораділи за Платона і завалили зворушливими коментарями фото.

"Який красень", - пише Наталка Денисенко.

"Красуня Мама, та й синок прекрасний", "Ну хлопчик красень", "Вааау, який гарний", "So hot", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Платону 9 років, він 2012 року народження. Особливо його балували, поки мама брала участь в Холостячку - чоловіки намагалися приділити йому багато часу і дарували подарунки.