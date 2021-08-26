Холостячка 2021 - назвали всіх учасників шоу Холостячка 2 на СТБ

Холостячка 2021-список учасників 2 сезону / СТБ

У шоу Холостячка, як і у проекту Холостяк є три найбільш інтригуючих моменти - хто стане головним героєм, як пройшла перша вечірка - знайомство, і хто потрапив до списку учасників нового сезону.

У шоу Холостяк і Холостячка головного героя називають в різний час, а учасників тримають в секреті до першого випуску. Але в 2021 році сталося виключення - в Мережу потрапив список всіх учасників 2 сезону Холостячки.

Розповідаємо, хто бореться за серце співачки Злати Огневич, які у них професії, і який вік.читайте такожЗлата Огневич зізналася, який інтим дозволить собі з учасниками шоу Холостячка 2

Холостячка 2021 - список учасників 2 сезону

Андрій Задвірний- Київ - 32 - Бізнесмен

Андрій Хветкевич - Дніпро - 38 - Фридайвер

Богдан Коломейко - Київ - 34 - Бізнесмен

Васко Младенов - Софія - 32 - Тенісист

Вінченцо Дулепа - Лондон/Чернігів - 32 - Бізнесмен, спортсмен

Владислав Ясько - Харків - 26 - Підприємець, блогер

Дмитро Шевченко - Львів - 38 - Директор

клінінгової компанії

Євген Селютін - Дніпро - Бізнесмен

Ігор Присяжнюк - Нетишин - 36 - Тренер з плавання

Ілля Закорецький - Полтава - 34 - Бізнесмен

Максим Тарапата - Київ - 32 - Бізнесмен

Олег Плахотнюк - Хмельницький - 41 - Бізнесмен

Олександр Борзенко - Кременчук - 30 - Начальник патрульної поліції

Павло Богда - Київ - 31 - Актор, модель

Роман Васильєв - Київ - 34 - Лікар-стоматолог

Роман Свечкоренко - Київ - 30 - Психолог

Сергій Асафатов - Вінниця - 35 - Співак

Юрій Рудий - Чернівці - 43 - Кінорежисер

Юрій Самойлов - Донецьк - 28 - Співак

Поки що в тизері і трейлері засвітили тільки двох учасників-Стоматолога Романа Васильєва і плавця Андрія Хветкевича. Також ім'я ще одного учасника тримається в секреті.

Нагадаємо, що після виходу шоу Холостячка 2 виходить також проект як вийти заміж, який буде йти після випусків романтичного реаліті. Там будуть обговорювати ситуації і відносини, які склалися на проекті.