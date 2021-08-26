Холостячка 2021 - назвали всіх учасників шоу Холостячка 2 на СТБ

Новий 2 сезон шоу Холостячка 2021 виходить на СТБ 17 вересня. Ще перед виходом першого випуску розсекретили список всіх учасників романтичного реаліті.
У шоу Холостячка, як і у проекту Холостяк є три найбільш інтригуючих моменти - хто стане головним героєм, як пройшла перша вечірка - знайомство, і хто потрапив до списку учасників нового сезону.
У шоу Холостяк і Холостячка головного героя називають в різний час, а учасників тримають в секреті до першого випуску. Але в 2021 році сталося виключення - в Мережу потрапив список всіх учасників 2 сезону Холостячки.
Розповідаємо, хто бореться за серце співачки Злати Огневич, які у них професії, і який вік.читайте такожЗлата Огневич зізналася, який інтим дозволить собі з учасниками шоу Холостячка 2
Холостячка 2021 - список учасників 2 сезону
- Андрій Задвірний- Київ - 32 - Бізнесмен
- Андрій Хветкевич - Дніпро - 38 - Фридайвер
- Богдан Коломейко - Київ - 34 - Бізнесмен
- Васко Младенов - Софія - 32 - Тенісист
- Вінченцо Дулепа - Лондон/Чернігів - 32 - Бізнесмен, спортсмен
- Владислав Ясько - Харків - 26 - Підприємець, блогер
- Дмитро Шевченко - Львів - 38 - Директор
- клінінгової компанії
- Євген Селютін - Дніпро - Бізнесмен
- Ігор Присяжнюк - Нетишин - 36 - Тренер з плавання
- Ілля Закорецький - Полтава - 34 - Бізнесмен
- Максим Тарапата - Київ - 32 - Бізнесмен
- Олег Плахотнюк - Хмельницький - 41 - Бізнесмен
- Олександр Борзенко - Кременчук - 30 - Начальник патрульної поліції
- Павло Богда - Київ - 31 - Актор, модель
- Роман Васильєв - Київ - 34 - Лікар-стоматолог
- Роман Свечкоренко - Київ - 30 - Психолог
- Сергій Асафатов - Вінниця - 35 - Співак
- Юрій Рудий - Чернівці - 43 - Кінорежисер
- Юрій Самойлов - Донецьк - 28 - Співак
Поки що в тизері і трейлері засвітили тільки двох учасників-Стоматолога Романа Васильєва і плавця Андрія Хветкевича. Також ім'я ще одного учасника тримається в секреті.
Нагадаємо, що після виходу шоу Холостячка 2 виходить також проект як вийти заміж, який буде йти після випусків романтичного реаліті. Там будуть обговорювати ситуації і відносини, які склалися на проекті.