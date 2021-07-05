HBO скасувала створення продовження серіалу Країна Лавкрафта

Серіал Країна Лавкрафта закрили / HBO

Серіал Країна Лавкрафта закрили всупереч тому, що екранізація роману за мотивами Лавкрафтівських історій отримала дуже високий рейтинг в рік виходу на екрани.

Як повідомляє Deadline, Країну Лавкрафта за чутками закривають через те, що перший сезон був адаптацією однойменного роману Метта Раффа, і в результаті сюжет шоу закінчився ідентично першоджерелу.

"Ми не будемо працювати над другим сезоном країни. Ми вдячні за самовідданість і артистизм талановитих акторів і знімальної групи, а також за Мішу Гріна, який створив цей революційний серіал. І шанувальникам, дякую, що приєдналися до нас в цій подорожі", - говориться в заяві.

У жовтні 2020 року шоураннер серіалу Міша Грін обговорювала з HBO можливість зняти другий сезон, який "передав би дух роману Метта Раффа", але, судячи з усього, їй не вдалося переконати керівництво.

Країна Лавкрафта - сюжет

Аттікус Фріман повертається в США після Корейської війни, і намагається знайти свого зниклого батька, зв'язуючись по ходу справи з подругою дитинства і несподіваним благодійником. Натикаючись на підказки, йому доведеться чимало поїздити по США, і він знайде місто Аркхем, який насправді Арпхем, зустріне типово Лавкрафтових героїв і навіть потрапить в палітурку з деякими чудовиськами з всесвіту Лавкрафта.

Не варто забувати, що серіал буде приправлений моральними цінностями з роману - 1950-ті в США - розпал расизму проти темношкірого населення.

Країна Лавкрафта - актори і ролі

Джонатан Мейджорс - Аттікус Фріман;

Джерні Смоллетт - Белл-Летиція Дендрідж;

Вунмі Мосаку - Рубі Дендрідж, зведена сестра ЛЕТІ;

Аунджануе Елліс - Іполита Блек, тітка Аттікуса;

Майкл К. Вільямс - Монтроз Фріман, впертий і потайний батько Аттікуса;

Кортні Б. Венс - Джордж Блек, теплий, веселий і начитаний дядько Аттікуса.

Еріка Тазел - Дора Фріман;

Аббі Лі - Крістіна Брейтвайт, єдина дочка лідера секретного ордена, відомого як сини Адама;

Джордан Патрік Сміт - Вільям, поплічник і коханець Христини;

Джеймі Харріс - Юстас Хант, окружний шериф;

Джеймі Чунг - Джі-А, зовні наївна студентка-медсестра, яка не та, чим вона здається;

Джеймі Нойманн - Хілларі;

Мак Брандт - Ланкастер;

Тоні Голдвін - Семюел Брэйтуайт;

HBO відмовився від продовження серіалу незважаючи на високі оцінки і рейтинги на рівні попереднього серіалу - Хранителі, які вийшли в 2019 році.