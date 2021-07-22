Хайден Панттьєрі повернулася до колишнього, коли він відсидів термін за її побиття

Хайден Панаттьєрі / Getty Images

Американська актриса Хайден Панаттьєрі, яка залишила дочку Володимиру Кличку заради роману з Брайном Гікерсоном, знову вирішила возз'єднатися з альфонсом, навіть після закінчення його тюремного ув'язнення.

Як повідомляє People, два місяці тому на свободу вийшов Брайан Гінкерсон, який мало не вбив Хайден на День святого Валентина. Актриса вже відновила з ним стосунки.

Протягом більше двох років, після розставання з Володимиром Клично вона була у відносинах з Гінкерсоном - їх постійно бачили в стані сп'яніння і актриса регулярно скаржилася на хлопця в поліцію через насильство.

Джерела видання стверджують, що Хайден "зав'язала" з алкоголем і будь-якими аналогічними речовинами, і сподівається налагодити відносини з Брайаном.

"Хайден не забула, що він зробив, але вона хоче пробачити і рухатися далі. Вона веде тверезий спосіб життя і відчуває себе дуже добре", - йдеться в повідомленні.

Брайаян несподівано поспілкувався зі ЗМІ, заявивши, що вони з Хайден працюють над "дружбою" і відмовою від шкідливого способу життя.

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