Хайден Панттьєрі повернулася до колишнього, коли він відсидів термін за її побиття

Біологічна мати дитини Володимира Кличка знову закрутила роман з Брайаном Гікерсоном, до цього засадивши його за грати.
Американська актриса Хайден Панаттьєрі, яка залишила дочку Володимиру Кличку заради роману з Брайном Гікерсоном, знову вирішила возз'єднатися з альфонсом, навіть після закінчення його тюремного ув'язнення.
Як повідомляє People, два місяці тому на свободу вийшов Брайан Гінкерсон, який мало не вбив Хайден на День святого Валентина. Актриса вже відновила з ним стосунки.
Протягом більше двох років, після розставання з Володимиром Клично вона була у відносинах з Гінкерсоном - їх постійно бачили в стані сп'яніння і актриса регулярно скаржилася на хлопця в поліцію через насильство.
Джерела видання стверджують, що Хайден "зав'язала" з алкоголем і будь-якими аналогічними речовинами, і сподівається налагодити відносини з Брайаном.
"Хайден не забула, що він зробив, але вона хоче пробачити і рухатися далі. Вона веде тверезий спосіб життя і відчуває себе дуже добре", - йдеться в повідомленні.
Брайаян несподівано поспілкувався зі ЗМІ, заявивши, що вони з Хайден працюють над "дружбою" і відмовою від шкідливого способу життя.
Насильство над Хайден Панаттьєрі - подробиці
- У серпні 2018 року Хайден і Володимир розлучилися, тому що актриса вирушила жити в Лос Анджелес зі Брайаном Гінкерсоном - модельєром, який прибув будувати кар'єру в Голлівуді.
- Брайана Гінкерсона Хайден Панаттьєрі приховувала від публіки, він жив у неї вдома.
- Хайден Панаттьєрі надала повні права опіки над дочкою Володимиру Кличку. Як повідомляли очевидці, вона рідко бачилася з донькою.
- У 2019 році спливла інформація про те, що Брайан постійно б'є Хайден - вона звернулася в поліцію із заявою.
- На День закоханих між Панаттьєрі і Гінкерсоном сталася бійка, хлопець мало не вбив актрису, і вона подала на нього до суду, домігшись його заключення, а також заборони наближатися до себе.