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Гурт Kazka презентував саундтрек до серіалу Моя улюблена Страшко на 1+1

11 червня 2021, 12:09

Скоро стане відомим ім'я головної героїні серіалу Моя улюблена Страшко.

Kazka
Kazka / 1+1

Телеканал 1+1 готує прем'єру нового серіалу Моя улюблена Страшко - української адаптації всесвітньо відомого Колумбійського серіального формату Betty la fea або Ugly Betty.

Саундтреком до серіалу став новий хіт гурту Kazka Красива серцем, який сьогодні вперше представили у студії Сніданку з 1+1.

Красива серцем - пісня-експеримент для групи, в якому музика і манера співу фронтвумен Олександри Зарицької відрізняється від звичного звучання. Однак, традиційною залишається гармонія і звуки сопілки Дмитра Мазуряка.

Співачка Олександра Зарицька розповіла, що тема серіалу їй дуже близька, тому саундтрек вийшов настільки мотивуючим і надихаючим:

"Ідея серіалу і пісня мені сподобалися відразу! Адже мені, як і багатьом дівчатам, близька історія головної героїні. Неважливо, якої зовнішності людина і чим займається - ми часто стикаємося з булінгом, об'єктивацією і неприйняттям. Я хочу, щоб ця пісня надихала, заряджала емоціями і силами, а головне - давала віру в себе. Адже головне - бути красивим серцем і мати чисті думки, а все інше - умовності".

Також учасники гурту додали, що вже з нетерпінням чекають виходу серіалу Моя улюблена Страшко на екрани.

"Я вже дуже чекаю виходу серіалу і навіть по тизеру проморолика пробувала розгадати, хто ж зіграє головну роль. Мені здається, що це нова актриса",- поділилася Олександра.

А учасники Kazka Діма і Микита відповіли на запитання ведучих Руслана Сенічкіна і Неллі Шовкопляс про те, що для них важливіше - краса зовнішня або внутрішня. Чоловіки відзначили, що найважливіше мати баланс і внутрішній комфорт. Олександра додала, що потрібно стати насамперед щасливою, адже існує багато красивих, але нещасних людей.

Нагадаємо, що україномовний серіал буде відрізнятися від оригінального формату. Він відобразить реалії сучасного життя українців у Великому Місті, їхні проблеми та виклики. У серіалі піднімуть питання моббінга( булінг на роботі), сексизму, об'єктивації, спілкування в Інтернеті та інші. Незважаючи на те, що світ стрімко змінюється, суспільство продовжує давати оцінку людині по його зовнішності. Головна героїня серіалу "Моя улюблена Страшко" власним прикладом покаже, що краса - це не тільки зовнішні дані, але і якості, які варто розпізнати з перших хвилин - доброта, чесність, вміння співчувати, відданість. Світ змінюється, а разом з ним - змінюється і героїня.

А хто зіграє головну героїню - стане відомо вже зовсім скоро.

Над виробництвом серіалу на замовлення 1+1 працює українська кінокомпанія Кінороб.

Генеральний продюсер від телеканалу 1+1 - Кривицький Максим, продюсери - Єремєєва Олена, Жукова Дар'я, шоураннер - Ніна Шулика.

Продюсери від кінокомпанії Кінороб - Єгор Олесов, Юрій Прилипко, режисери постановники - Максим Мехеда, Аліна Бухтіярова, головний автор - Ярослав Войцешек. Оператори-постановники - Ярослав Пілунський, Тимофій Аврамчук. Художник-постановник - Андрій Гречишкін.

Дивитися онлайн всі серії нового шоу на 1+1 - Моя улюблена Страшко можна буде восени 2021 на сайті 1plus1video.

Група Kazka Олександра Зарицька новини шоу бізнесу серіали 1+1
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