Група Green Grey влаштувала мовний скандал через День Незалежності України

Green Gray / УНІАН

Українська група публічно заохочує риторику Кремля про те, що в Україні пригнічують російськомовне населення. Учасники гурту Green Grey заявляють, що їм не дали номер До Дня Незалежності України через те, що вони співають російською.

Як повідомив лідер гурту Андрій Яценко у Facebook, їм відмовили через пісню "Під дощем", яка виконується російською мовою.

"Нас намагаються стерти з історії! Ми, Група Green Grey, практично ровесники України. На початку 90х ми, окрилені незалежністю і свободою рвонули музичні простори України і не тільки.. Пісня "Під дощем" наш перший хіт і дуже важливий в історії групи! Ми часто чуємо від наших шанувальників, що ця та інші наші пісні змінили їх світовідчуття на той момент, а для когось вказала вектор розвитку...", - запевняє фронтмен гурту.

Він повідав, що ще в травні групі надійшла пропозиція від ОПУ взяти участь у концерті на стадіоні "Олімпійський", який хочуть присвятити 30-річчю Дня Незалежності України. Нібито спочатку пісня була та сама - "Під дощем". Але в процесі обговорення сценарію і роботи з режисерами, їх участь була скасована.читайте такожДень Незалежності 2021 Україна святкуватиме три дні-Зеленський

"... І раптом нам повідомляють, що концерт буде тільки з україно-мовними артистами і ми вже не вписуємося в концепцію свята!! Як на це реагувати?!! За 30 років незалежності ми стали однією з найтитулованіших груп в Україні! У нас більше сотні різних нагород, серед них 2ві МТV music awards !! Всі наші досягнення були під прапором України і ми завжди пишалися цим! Тепер, у зв'язку з "політичною доцільністю" нас намагаються стерти з історії України", - заявив він.

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Андрій Яценко підкреслив, що вони весь цей час працювали і жили повноцінним життям в Україні, і вони (навіть) громадяни України.

"Так ми співаємо російською, але чи варто віддавати (приписувати) всю російськомовну культурну спадщину Росії?!", - обурений музикант.

Висловлювання фронтмена групи викликав резонанс-в мережі стали обговорювати як можливість перевести пісню хоч українською, хоч англійською, засуджувати політику ОП Зеленського, а багато хто нагадав, що Андрій просто повторює кремлівську пропаганду про те, що "в Україні пригнічують російськомовних".

Скандал з Green Grey - реакція соцмереж

"Перевести?", "Якщо аргумент, що всі пісні звучатимуть українською, то наскільки мені відомо це не так", "Це неподобство. Але, здається, минулого року була пісня російською Бумбоксу "Вахтьорам". Та й сам Монатік співав російською. Так що це нове "віяння", "Можна приписати себе до пригноблених українською мовою і незабаром до вас приїдуть його захисники. Якщо ви не розумієте роль Рос. якщо в політичних маніпуляціях РФ, то ви живете в якомусь вакуумі", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що група Green Grey співає переважно російськомовні пісні, іноді англійською мовою і пару українською.

Їхня перша пісня "Під дощем" два роки поспіль була хітом в українському "Параді хіт-парадів".

Група отримала безліч нагород за близько 30-річний період творчості, а після початку російської агресії проти України відзначилася тим, що записала пісню Бабоси Боссам з Григорієм Лепсом, який їздив виступати в "ДНР" і записали пісню "Не стріляй! З ДДТ - про те, щоб російські солдати їхали додому.