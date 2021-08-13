Гурт Антитіла пояснив відмову виступати на концерті до Дня Незалежності 24 серпня

Антитіла-Сергій Вусик / прес-служба

Продюсер музичного гурту Антитіла зізнався, на якому таємничому концерті вони виступатимуть замість безкоштовного виступу на Олімпійському 24 серпня.

Як повідомив продюсер, майже рік тому їх запросили виступити на День Незалежності в Чернівцях. Зірки не стали розривати домовленості, тому відмовили офісу президента в концерті "Кращі пісні незалежності", сказав він каналу Live.

"Ми були готові брати участь у концерті до Дня Незалежності в Києві, але ще рік тому погодили свою участь на цю дату в Чернівцях. Ми обговорювали всі варіанти втілення цього плану, і навіть транспортування вертольотом, щоб встигнути на обидва заходи," – пояснив Сергій Усик.

Він спритно відповів на провокаційні запитання журналістів - причина не в грошовій винагороді. Також, у нього запитали - якби за виступ на Олімпійському Антитілам заплатили б більше - чи поміняли б вони пріоритети?

"Ні, тому що перший договір важливіший", - підкреслив Сергій.

Як відомо, організований ОП Володимира Зеленського концерт 24 серпня на Олімпійському пройде без оплати музикантам. На безкоштовній основі погодилися виступити Тіна Кароль, Океан Ельзи і Джамала .

Багато які українські популярні гурти відмовилися виступати на цьому концерті.