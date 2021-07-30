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Green Grey продовжили скандал після публікації викривального відео з учасником групи

30 липня 2021, 20:40

Музиканти з Green Grey пояснили своє скандальне відео про українську мову.

Green Grey
Green Grey / УНІАН

Після того, як в Мережі побачили відео, де музикант з Green Grey Мурик "посилає за мавичками" і блює на українську мову, музиканти опублікували нові заяви.

Мурик з Green Grey в Instagram відповів на своє скандальне відео, через яке їх виключили з концертної програми на День Незалежності. Він вважає, що винен апарат президента через тарифи ЖКГ.

"Хочу прокоментувати реакцію обуреного апарату президента з приводу мого поста в Instagram. Перше, з приводу неповаги до українського народу, то як то кажуть, "чия б корова..."! Неповага - це ваші грабіжницькі тарифи ЖКГ, ваші заяви типу 5000 грн це не бідність, це риються в сміттєвих баках і просять милостиню пенсіонери", - пише музикант.читайте такожЛариса Ніцой зі смаком присоромила групу Green Grey за огидний скандал

Він заявив також, що українську мову він поважає, тому що в репертуарі гурту Green Grey за 30 років є три україномовні пісні.

"Далі, з приводу неповаги до української мови. Знову повз каси, для особливо в лапках обізнаних повідомлю, що в репертуарі групи Green Grey три пісні українською мовою, "ХтоЗна", до речі одна з моїх улюблених, "Шукаю тобі" і "В одному човні" крім того, ми неодноразово виконували разом з групою Скрябін знамениту "Маршрутку", я вже не кажу про мої сайд проектах, це басанова "Зачекай" і композиція "Блюз", а так само неопанк "Ховайся в жито" присвячений пам'яті Кузі з Брати Гадюкіни, з яким ми дружили", - зізнався Мурік.

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До своєї критики закону про мову він додав, що в усьому винна Верховна Рада, "яка себе дискредитувала".

"Я висловив своє ставлення до поправок до мовного закону, а не до української мови, так що не треба ось це "ля-ля". Я шаную Конституцію України і Кримінальний кодекс, а захоплюватися законотворчістю Верховної Ради, яка себе вже давно дискредитувала я як громадянин не зобов'язаний. Тепер що стосується художньої форми, а саме показаного мною clawfinger, ну вже вибачте, я не мистецтвознавець і не артист балету, я рок музикант, є знаєте такий напрямок в сучасній масовій культурі. У рок-н-ролу є свій сленг, Баді ленгвіч і так далі. Ви краще дивіться, щоб вам на наступних виборах народ не показав свій великий масовий clawfinger (до речі відмінна Шведська індастріал група) А блювотний рефлекс, ну так хлопці з Slayer реагували на пісні Bon Jovi, чистий гумор)", - запевняє він.читайте такожГрупа Green Grey влаштувала мовний скандал через День Незалежності України

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Тим часом, інший учасник групи Дизель повідомив, що Green Grey також прибрали з фільму до Дня Незалежності, який показуватимуть на одному з українських каналів. Мовляв, їх спочатку покликали на інтерв'ю для цієї стрічки, а потім інтерв'ю скасували.

Нагадаємо, що резонанс через виключення Green Grey з концерту до Дня Незалежності України зійшов нанівець, коли в мережі звернули увагу на звернення з Instagram, де музикант запропонував "чимчикувати за мавчиками" і показав непристойний жест на адресу української мови.

Група Green Grey співає переважно російськомовні пісні, іноді англійською мовою і пару українською.

Їхня перша пісня "Под дождем" два роки поспіль була хітом в українському "параді хіт-парадів".

19 липня Дмитро Муравицький невтішно висловився про мовний закон в Україні та продемонстрував неповагу до української мови.

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