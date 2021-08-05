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Green Grey "зухвало помстилася" Україні за виключення з концерту до Дня Незалежності

5 серпня 2021, 10:24

Музиканти знайшли спосіб заробити в День Незалежності, раз в ОП відмовилися з ними працювати.

Green Grey
Green Grey / УНІАН

Музиканти з Green Grey влаштували скандал через те, що за місяць до початку концерту до Дня Незалежності України їх виключили з програми. Вони офіційно оголосили про "гноблення російськомовних", повторюючи пропаганду Кремля проти України. Однак, виявилося, що перед виключенням вони бридко висловилися про українську мову та мовний закон.

Після цього група Green Grey змогла домовитися про свій концерт на День незалежності - не пов'язаний з самим святом. Їм вдалося для цього орендувати дах ЦУМу на Хрещатику.

"Друзі! Побачимося в День Незалежності України, в самому серці Києва, на даху ЦУМ! Ми представляємо наш новий альбом і пограємо хіти різних років. Згадаймо, як це було!",- пишуть вони в Instagram.

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Квитки вони продають через компанію Svitlo Concert, і ціни на них дуже оригінальні, і їх можна порівняти з цінами суперпопулярних українських виконавців.

"Перші 100 квитків по 650 грн, Наступні 100 квитків по 750 грн, наступні квитки 150 квитків по 850 грн", - йдеться на сайті.

Музиканти після мовного скандалу перейшли на українську мову, принаймні в рекламі свого концерту, на ньому вони обіцяю заспівати всі свої хіти: "На концерті прозвучать як улюблені і знайомі усім "Під дощем", "Емігрант", "МФ", також на вас чекають нові пісні та презентація нового альбому!"

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Мовний скандал Green Grey - що відомо

  • Наприкінці липня група Green Grey опублікувала обурене звинувачення на адресу ОП в тому, що їх "стирають з історії України", бо відмовили в участі в концерті до Дня Незалежності України, який планували ще з травня 2021 року.
  • Виявилося, що ОП виключила Green Grey з програми концерту після того, як співробітники побачили відеозвернення члена групи - Мурика, який "послав всіх за мавчиками" і показав блювальний жест щодо мовного закону в Україні. Коли відео розлетілося у Мережі, українці були вкрай обурені таким ставленням музикантів.
  • Green Grey у відповідь заявили, що це не вони "блювали на мову" - у всьому винні співробітники ОП, бо в Україні підвищили тарифи на ЖКГ. Мурик у свою чергу заявив, що українську мову і Конституцію України він шанує, але це не заважає йому "блювати на мовний закон".
  • На конфлікт відреагувала письменниця Лариса Ніцой, яка зі смаком присоромила музикантів, які поширюють пропаганду Кремля щодо України по країні.
Green Grey новини шоу бізнесу
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