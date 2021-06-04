Фронтвумен Go-A зреагувала на чутки про роман з вокалістом Maneskin

Катерина Павленко / instagram.com/mike_titarenko/

Українська співачка, солістка Go-A, яка потрапила в топ-5 переможців Євробачення 2021, розповіла про те, як змінилося її життя після того, як вона повернулася на батьківщину після конкурсу.

Катерина Павленко в інтерв'ю для Vogue розповіла, що їй досі незвично через увагу людей, а також її дивують новини, які поширюються про неї і гурт в Мережі.

"Змінилося ставлення людей. Мене часто впізнають на вулиці. Нещодавно я вийшла з дому і зрозуміла, що мене чекають школярі - вони дізналися в сторіз, де я живу, і чекали мене вранці на вулиці. Кожен раз дивуюся таким сюрпризам і не можу до цього ніяк звикнути...",- каже дівчина.

Дівчина розповіла, що змінилося ставлення і в інших країнах - їх гурт запрошують на концерти, знімати колаборації і виступати на заходах.читайте такожGo-A всерйоз і надовго: астролог спрогнозував долю учасника від України на Євробаченні-2021

Go-A / Reuters

"Мене це досі дивує. І особливо те, що пишуть у соцмережах. У мене немає зараз часу їх читати, адже як тільки ми прилетіли, відразу почалася якась двіжуха, але іноді мені скидають такі цікаві статті... Наприклад, старше покоління приписує мені одне, а молодше — інше. Хтось, наприклад, вигадав цілий роман з вокалістом італійського гурту Maneskin, які перемогли в Євробаченні. Цікаво спостерігати, як по - різному люди сприймають мене", - додала вона.

Крім того Катерина розповіла, що легендарну зелену шубу, яка так всім сподобалася, поки що забрав канал СТБ, а організатори з EBU непроти забрати її в музей виступів Євробачення.

Як раніше повідомляв Главред, Катерині Павленко вручили Всеукраїнську нагороду після участі в Євробаченні 2021.

Нагадаємо, повне відео концерту у фіналі Євробачення 2021 вже доступно онлайн.

Гурт Go-A отримав високі бали за свій виступ, особливо від глядацького голосування.