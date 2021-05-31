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Фільм Тихе місце 2 заробив рекордну касу за весь час пандемії

31 травня 2021, 15:02

Тихе місце 2 в США стартував краще, ніж всі попередні фільми з 2020 року.

Тихе місце 2
Тихе місце 2 / Paramount

Сиквел Тихого місця показав рекордні збори в прокаті вперше з початку карантину через пандемію коронавірусу в березні 2020 року.

Як повідомляє Variety, Тихе місце 2 стартував з першого рядка американського бокс-офісу. За вікенд з 28 по 30 травня картина зібрала в США 48 мільйонів доларів. Враховуючи, що в понеділок в країні святкується День поминання, прем'єрна каса фільму, за прогнозами аналітиків, може скласти 58 мільйонів.

Це навіть більше, ніж у Тенета, який за перший вікенд отримав 9,3 мільйона доларів каси.

Тим не менш, поки що Тихе місце 2 відстає по касі від першого оригінального фільму, який отримав 50 мільйонів доларів в перший вікенд.читайте такожЯк снаряд двічі потрапляє в одне місце: рецензія на фільм 2

Фільм Круелла, який вийшов разом з Тихим місцем 2 за три дні зібрав 21,3 мільйона доларів в США і ще 16,1 мільйона в інших країнах. Але це не межа, і за прогнозами, за чотириденний прем'єрний уїк-енд в домашньому прокаті картина збере 26,5 мільйона.

У Круелли є велика перевага - фільм можна дивитися не тільки в кінотеатрах, але і в Disney+.

Нагадаємо, що блокбастер Мулан завдяки прокату на Disney+ отримав понад 200 мільйонів доларів каси за перший вікенд.

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