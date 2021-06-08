Фільм Круелла отримав продовження через два вікенда після прем'єри

Круелла 2021 / Disney

Після приголомшливої прем'єри в Україні і в світі, Круелла всього за два вікенди б'є рекорди про переглядах і рейтингу, тому телекомпанія Disney прийняла рішення знімати сиквел по горяї слідах успіху.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, фільм Круелла 2 зніматимуть все та ж знімальна команда і актори на головних ролях.

"Ми дуже задоволені касовими зборами Круелли, а також її високими показниками на Disney + Premier Access на сьогоднішній день. Фільм був неймовірно добре прийнятий глядачами по всьому світу, отримавши 97% глядацьких оцінок на Rotten Tomatoes, і найвищий бал - п'ять - у всіх демографічних групах від CinemaScore в прем'єрні вихідні, що зробило його одним з найпопулярніших наших анімаційних ремейків. Ми з нетерпінням чекаємо, що глядачі і далі будуть насолоджуватися цим фантастичним фільмом", - йдеться в заяві представника Disney.читайте такожЗ'явився список саундтреків до фільму Круелла 2021

Очікується, що режисер Крейг Гіллеспі і сценарист Тоні МакНамара, які працювали над першою частиною, займуться і продовженням, а Емма Стоун повернеться до ролі Круелли де Віль

Круелла вийшла 27 травня в Україні і 28 травня в світі - одночасно в кінотеатрах і на Disney + в рамках рівня Premier Access, що зробило його доступним для покупки за 30 доларів.

Фільм зібрав 48,5 мільйона доларів по всьому світу за два вікенди прокату. Він отримав позитивні відгуки і похвали за естетику панк-року 1970-х.