Фільм Дюна вийде в Україні раніше, ніж в США і в інших країнах

Дюна 2021 / Warner Bros

Фільм Дюна виходить в Україні 16 вересня - на місяць раніше ніж у прокаті в США.

Прем'єра фільму в кінотеатрах під загрозою через новий спалах коронавірусу, і фільм було прийнято рішення в деяких країнах випустити раніше, а в деяких - пізніше.

Як повідомила прес-служба Warner Bros Ukraine, Україна потрапила до списку країн, які покажуть фільм раніше.

"Сьогодні день неймовірних новин. Фантастичний Епік Дюна від Дені Вільньова з'явиться в українських кінотеатрах на місяць раніше! Зустрічай наймасштабнішу кіноподію осені з 16 вересня!",- повідомляють у прес-службі дистрибутора.

Дюна 2021-дата виходу в Україні / Warner Bros

Нагадаємо, що одночасно фільм Дюна виходить онлайн і в кіно. Warner Bros покаже його на своїй стримінговій платформі HBO Max.

До цього в мережі показали трейлер Дюни з епічними бійками і космічною подорожжю.