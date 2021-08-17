Фільм Дюна вийде в Україні раніше, ніж в США і в інших країнах

Дистриб'ютори Warner Bros змінили графік прем'єр фільму в світі.
Фільм Дюна виходить в Україні 16 вересня - на місяць раніше ніж у прокаті в США.
Прем'єра фільму в кінотеатрах під загрозою через новий спалах коронавірусу, і фільм було прийнято рішення в деяких країнах випустити раніше, а в деяких - пізніше.
Як повідомила прес-служба Warner Bros Ukraine, Україна потрапила до списку країн, які покажуть фільм раніше.
"Сьогодні день неймовірних новин. Фантастичний Епік Дюна від Дені Вільньова з'явиться в українських кінотеатрах на місяць раніше! Зустрічай наймасштабнішу кіноподію осені з 16 вересня!",- повідомляють у прес-службі дистрибутора.
Нагадаємо, що одночасно фільм Дюна виходить онлайн і в кіно. Warner Bros покаже його на своїй стримінговій платформі HBO Max.
До цього в мережі показали трейлер Дюни з епічними бійками і космічною подорожжю.