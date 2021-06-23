Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд до Україну

Філіп Кіркоров потрапив до чорного списку Мінкульту / Instagram

Відомого російського виконавця Філіпа Кіркорова, слідом за репером Моргенштерном, Служба безпеки України включила до списку загрозливих національній безпеці України.

Як повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, артист поповнив список 22 червня відповідно до статті 15 Закону "Про кінематографію", у зв'язку з чим йому може бути відмовлено у праві перетину українського кордону.

Відтак співак може забути про гастролі в Україні.

У міністерстві уточнили, що рішення про включення Кіркорова в "чорний список" артистів було прийнято на підставі відповідного звернення СБУ від 11 червня.

"Процедура здійснюється автоматично, оскільки згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" або "не включати" в списки МКІП не наділено", – підкреслили в міністерстві.

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Більш конкретні причини такого рішення не наводяться, проте за даними сайту Миротворець "король російської естради" в'їжджав в окупований Крим, порушивши український кордон.

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