Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд до Україну

Тепер "король російської естради" може забути про гастролі в Україні.
Відомого російського виконавця Філіпа Кіркорова, слідом за репером Моргенштерном, Служба безпеки України включила до списку загрозливих національній безпеці України.
Як повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, артист поповнив список 22 червня відповідно до статті 15 Закону "Про кінематографію", у зв'язку з чим йому може бути відмовлено у праві перетину українського кордону.
Відтак співак може забути про гастролі в Україні.
У міністерстві уточнили, що рішення про включення Кіркорова в "чорний список" артистів було прийнято на підставі відповідного звернення СБУ від 11 червня.
"Процедура здійснюється автоматично, оскільки згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" або "не включати" в списки МКІП не наділено", – підкреслили в міністерстві.
Більш конкретні причини такого рішення не наводяться, проте за даними сайту Миротворець "король російської естради" в'їжджав в окупований Крим, порушивши український кордон.
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- Ще в серпні 2015 року Міністерство культури України оприлюднило горезвісний чорний список діячів культури, в першу чергу - з РФ, які створюють загрозу національній безпеці.
- Лише за січень 2021 року туди додали російських артисток/співачок Олену Апіну та Юлію Глібову, співачку Ольгу Кормухіну; співаків Дениса Клявера і Марка Тішмана.
- З 11 лютого 2021 року в ньому перебувають п'ять солістів вокального колективу Хор Турецького ‒ Олексій Александров, Павло Бердников, Олег Бляхорчук, Костянтин Кабанов і Михайло Кузнєцов, актор Роман Курцин і актриса Євгенія Лапова.
- У квітні 2021 року в чорний список додали Брендона Стоуна (справжнє ім'я - Бесаріон Шпетішвілі), який співпрацював з безліччю представників української естради (в тому числі з Тіною Кароль і Ані Лорак).