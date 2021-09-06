Фанати обікрали популярного американського репера

Lil Uzi Vert / instagram.com/liluzivurt/

Американський репер Lil Uzi Vert постраждав від надмірної любові своїх фанатів. У нього під час фестивалю хтось витягнув діамант в 24 мільйони доларів з чола.

Про це виданню TMZ, розповів сам репер. Інцидент стався ще в липні на фестивалі Rolling Loud в Майамі.

Він поставив собі алмаз в лоб в лютому 2021 року, і показав лякаюче фото з кров'ю відразу після установки.

За словами Lil Uzi Vert, імплант не був надійним, коли він стрибнув зі сцени на фестивалі хіп-хопу в Майамі... і його шанувальники вирвали його прямо з його чола.

"Гарні новини... у нього не було серйозних пошкоджень обличчя і замість нього тепер пірсинг зі штангою... і так, алмаз у нього", - йдеться в повідомленні.

Репер видаляв алмаз, але потім влітку поставив його назад, щоб виступити на фестивалі. Коли він виймає коштовність, то вставляє на місце діаманта штангу.

За словами музиканта, він почав збирати на рожевий камінь ще в 2017 році, коли вперше його побачив за цією ідеєю. Для вживлення він вибрав лоб, щоб точно не загубити дорогоцінність.