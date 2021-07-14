Фагот став другим учасником шоу Танці з зірками 2021

Фагот / Instagram

Після того, як Джамала кинула виклик Фаготу, він оголосив, що стане новим зірковим учасником Танців.

У свою чергу Фагот у своєму Instagram передав челендж відразу п'яти відомим українським і зарубіжним артистам: Грегу Чапкісу, Максиму Чмерковському, Франсіско Гомесу, Олександрі Зарицький і MONATIK.

Хто ще потрапить на танці можна буде дізнатися, стежачи за #танціззіркаміchallenge в Instagram.

"Я радий приєднатися до танців з зірками. Цей проект точно стане для мене виходом із зони комфорту. Я не танцював більше 10 років, з часів участі в шоу Танцюють всі на 1+1. Мені завжди подобалися яскраві відео з танцями, від MC Hammer до Jungle - вони всі дуже різні, але кожен яскравий по своєму. З дитинства спостерігав за різними стилями танцю, тому що завжди хочеться бути в матеріалі. Тому і зараз в інста я підписаний на різні танцювальні пабліки. Тепер я повністю думками в танцях, так чекаю виходу на головний паркет країни", - прокоментував Фагот свою участь в шоу.

Хто із зірок сяде в суддівські крісла в новому сезоні, стане відомо найближчим часом.

Творці шоу інтригують оновленням суддівського складу проекту, і поки не називають імена.