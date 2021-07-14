УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Фагот став другим учасником шоу Танці з зірками 2021

14 липня 2021, 16:27

Фронтмен групи ТНМК Фагот прийняв виклик і став учасником Танців з зірками разом з Гайтаною.

Фагот
Фагот / Instagram

Після того, як Джамала кинула виклик Фаготу, він оголосив, що стане новим зірковим учасником Танців.

У свою чергу Фагот у своєму Instagram передав челендж відразу п'яти відомим українським і зарубіжним артистам: Грегу Чапкісу, Максиму Чмерковському, Франсіско Гомесу, Олександрі Зарицький і MONATIK.

Хто ще потрапить на танці можна буде дізнатися, стежачи за #танціззіркаміchallenge в Instagram.

"Я радий приєднатися до танців з зірками. Цей проект точно стане для мене виходом із зони комфорту. Я не танцював більше 10 років, з часів участі в шоу Танцюють всі на 1+1. Мені завжди подобалися яскраві відео з танцями, від MC Hammer до Jungle - вони всі дуже різні, але кожен яскравий по своєму. З дитинства спостерігав за різними стилями танцю, тому що завжди хочеться бути в матеріалі. Тому і зараз в інста я підписаний на різні танцювальні пабліки. Тепер я повністю думками в танцях, так чекаю виходу на головний паркет країни", - прокоментував Фагот свою участь в шоу.

Хто із зірок сяде в суддівські крісла в новому сезоні, стане відомо найближчим часом.

Творці шоу інтригують оновленням суддівського складу проекту, і поки не називають імена.

Танці з зірками новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Надя Дорофєєва в "трусах Дантеса" зробила сексуальне селфі у ваннійНадя Дорофєєва в "трусах Дантеса" зробила сексуальне селфі у ванній Ірина Морозюк повернулася до колишнього чоловіка Миколи МорозюкаІрина Морозюк повернулася до колишнього чоловіка Миколи Морозюка Генетичний алкоголізм і недоумство - в цьому вся суть РосіїГенетичний алкоголізм і недоумство - в цьому вся суть Росії Гола Анна Богдан викликала фурор і розповіла про своє натхненняГола Анна Богдан викликала фурор і розповіла про своє натхнення Путін готується до наступу і хоче приховати проблеми Кримського мосту - військовий експертПутін готується до наступу і хоче приховати проблеми Кримського мосту - військовий експерт

Останні новини

11:43

Інтимні фото Jerry Heil топлес в мережі викликали фурор

11:02

Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП - стало відомо про стан ведучої 1+1 Відео

10:39

Як захистити печінку: п'ять найкращих добавок для здоров'я печінки Відео

10:37

"Закохує з першого візиту": Україна отримала офіційний акаунт в Instagram

10:18

Рада прийняла відставку глави МВС Арсена Авакова Відео

Реклама
10:02

У Києві водій автобуса затиснув дитині руку дверима і обматюкав пасажирів

09:58

"Батьки-ублю*ки": у Черкасах директор палацу молоді накинулася на "іноземні" імена дітей

09:46

Укрзалізниця запустить потяг у зону відчуження ЧАЕС: чому це важливо

09:23

Учасниць відвертої фотосесії з України знову затримали в Чорногорії Відео

09:09

Сокира в сумці та маленька зарплата: провідниця розповіла про умови роботи в Укрзалізниці

09:00

Реінкарнація Народного фронту або союз з Разумковим: чого чекати від Авакова після відставки

08:37

Новий локдаун в Україні: вакцинація груп ризику стане ключовим фактором - Ляшко Відео

08:19

Кількість випадків зараження COVID-19 зросла: за добу поставили понад 600 нових діагнозів

07:58

Скандал на Харківщині: при транспортуванні зіпсували понад 9 тисяч вакцин Pfizer Відео

07:52

Немовля годували коров'ячим молоком і водою з колодязя: у Харкові померла 3-місячна дівчинка Відео

07:24

Кремль вирішив побрататися з терористами Талібану Погляд

07:23

Найспекотніші дні літа: синоптик уточнив прогноз погоди на 15 липня Відео

07:10

Нова військова операція Росії: експерт розкрив план Путіна щодо України Відео

06:43

Зірка Кріпосної Катерина Ковальчук розбурхала відвертою фотосесією біля басейну

06:40

Справу можуть "зам'яти": у готелі на Прикарпатті чоловік вистрілив дівчині в обличчя

Реклама
06:32

Штам Дельта: чому хворітимуть підлітки і що потрібно робити вже зараз Погляд

05:28

План угоди Кремля і Заходу щодо України: експерт розкрив мету статті Путіна Відео

05:21

День українського миротворця: історія свята та душевні вітання

05:09

Коли Усікновення глави Іоанна Предтечі: дата, заборони і традиції свята

04:33

Яке сьогодні свято 15 липня 2021: День миротворця в Україні, вшанування небес у Китаї

04:15

Стаття Путіна про Україну: колишній депутат Держдуми пояснив плани господаря Кремля Відео

03:35

Легалізація "ЛДНР" і проблема Північного потоку-2: експерт заявив про загрози для України Відео

03:23

Експерт пояснив, навіщо Меркель потрібна була зустріч із Зеленським і до чого тут Північний потік-2

02:59

Настя Каменських ледь втримала груди в тугому міні-бікіні

02:50

Як позбутися головного болю без пігулок: названо простий спосіб

02:00

Вчені зробили нове відкриття в дослідженні важкої хвороби Відео

01:54

Сепсис: що це таке і як він вбиває Відео

01:21

Два "бабиних літа" і ранній сніг: синоптик розповів, якою буде погода в Україні восени

00:35

Як повернутися в робочий ритм після сезону відпусток: розповідає психолог

00:03

Прикмети на 15 липня: що не можна робити в день Берегині Відео

14 липня, середа
23:59

Як пробити повний ніс: чотири "працюючих" лайфхаки без хімії Відео

23:58

За стрілянину на весіллі під Одесою загрожує в'язниця: з'явилися кадри затримання хулігана Відео

23:12

В Україні злетіли ціни на продукти: що подорожчало найбільше Відео

23:02

У Росії жінка обурилася тим, що коту потрібно купувати квиток на рейс, і залишила його в аеропорту

22:46

Від якої невиліковної хвороби можуть захистити танці під музику Відео

Реклама
22:28

Нейрохірурги назвали сніданок, який потрібно їсти частіше Відео

22:23

У мешканки Сумщини з-під пломби витягли небезпечного кліща Відео

22:03

Зухвалий розбій на Рівненщині: бізнесменів зв'язали і відібрали 800 тис. грн прямо на дорозі Відео

21:36

Синоптики розповіли, коли Україну покине пекельна спека Відео

21:17

Гороскоп довгожителів: скільки в середньому живуть знаки Зодіаку Відео

21:16

Пішла під землю: у Дніпрі на пішохідному переході провалилася дівчина Відео

21:01

"Вітаю, моя любов": Андрій Шевченко романтично привітав дружину з річницею весілля Відео

20:55

"Щиро каюсь: у Мережі з'явилося відео вибачень чоловіка, який нібито стріляв під Одесою Відео

20:41

Розлючений син влаштував розборки і забив залізною гантеллю матір до смерті

20:36

Світ перебуває на межі нової хвилі пандемії коронавірусу - ВООЗ Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти