Євробачення 2022: стали відомі місце і дата проведення музичного конкурсу

Наступного року Євробачення поїде до Італії завдяки перемозі групи Måneskin.
Популярний музичний конкурс Євробачення у 2022 році пройде в Турині, Італія. До цього країна приймала Євробачення вже двічі: у 1965 році в Неаполі і у 1991 році в Римі.
Перемогу і честь провести музичне змагання в рідній Італії тоді привезли Джильола Чинкветті (1964) і Тото Кутуньо (1990).
Проведення Євробачення в Італії у 2022 гарантувала грандіозна перемога групи Måneskin (2021).
Це - важлива подія для Італії, яка останній раз приймала музичний конкурс 30 років тому.
Як, коли і де пройде Євробачення 2022 читайте далі.
Євробачення 2022: місце проведення
Офіційний Instagram-акаунт музичного конкурсу анонсував, в якому саме з куточків мальовничої Італії буде проходити Євробачення в 2022 році. Честь приймати у себе найталановитіших артистів з усього світу отримало місто Турин.
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В якості майданчика для проведення вокального змагання була обрана багатофункціональна спортивно-концертна арена Пала-Альпітур (Pala Alpitour) площею 34 000 квадратних метри і місткістю на 16 600 глядачів.
Євробачення 2022: дата і час проведення
Традиційно в рамках Євробачення відбудеться три концерти:
- Перший півфінал – 10 травня 2022 року
- Другий півфінал – 12 травня 2022 року
- Великий фінал - 14 травня 2022 року.
Початок усіх концертів - 21: 00 за київським часом.
Свою участь у конкурсі на даний момент підтвердили 33 країни. Хто поїде на Євробачення в 2022 році від України буде визначено, ймовірно, взимку 2021-2022. Можливими фаворитами є виконавиці TAYANNA і Alyona Alyona.
У липні 2021 року Måneskin, переможці Євробачення 2021, порадували фанатів свіжим кліпом. Соліст групи Даміано Давид знявся в ньому в одній білизні.