УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Євробачення 2022: стали відомі місце і дата проведення музичного конкурсу

8 жовтня 2021, 17:56

Наступного року Євробачення поїде до Італії завдяки перемозі групи Måneskin.

false
Євробачення 2022 пройде в Італії / instagram.com/eurovision

Популярний музичний конкурс Євробачення у 2022 році пройде в Турині, Італія. До цього країна приймала Євробачення вже двічі: у 1965 році в Неаполі і у 1991 році в Римі.

Перемогу і честь провести музичне змагання в рідній Італії тоді привезли Джильола Чинкветті (1964) і Тото Кутуньо (1990).

Проведення Євробачення в Італії у 2022 гарантувала грандіозна перемога групи Måneskin (2021).

Це - важлива подія для Італії, яка останній раз приймала музичний конкурс 30 років тому.

Як, коли і де пройде Євробачення 2022 читайте далі.

Реклама

Євробачення 2022: місце проведення

Офіційний Instagram-акаунт музичного конкурсу анонсував, в якому саме з куточків мальовничої Італії буде проходити Євробачення в 2022 році. Честь приймати у себе найталановитіших артистів з усього світу отримало місто Турин.

читайте такожГітаристка Maneskin Вікторія де Анжеліс топлес викликала фурор Селфі в дзеркалі

В якості майданчика для проведення вокального змагання була обрана багатофункціональна спортивно-концертна арена Пала-Альпітур (Pala Alpitour) площею 34 000 квадратних метри і місткістю на 16 600 глядачів.

false
Концертний зал Пала-Альпітур в Турині / instagram.com/palaalpitour

Євробачення 2022: дата і час проведення

Традиційно в рамках Євробачення відбудеться три концерти:

  • Перший півфінал – 10 травня 2022 року
  • Другий півфінал – 12 травня 2022 року
  • Великий фінал - 14 травня 2022 року.

Початок усіх концертів - 21: 00 за київським часом.

Свою участь у конкурсі на даний момент підтвердили 33 країни. Хто поїде на Євробачення в 2022 році від України буде визначено, ймовірно, взимку 2021-2022. Можливими фаворитами є виконавиці TAYANNA і Alyona Alyona.

У липні 2021 року Måneskin, переможці Євробачення 2021, порадували фанатів свіжим кліпом. Соліст групи Даміано Давид знявся в ньому в одній білизні.

viber
шоу-бізнес Євробачення новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Найсмачніша закуска в світі: неймовірний фарширований перець з сиромНайсмачніша закуска в світі: неймовірний фарширований перець з сиром Гороскоп на 8 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: ризик аварій або конфлікти з родичамиГороскоп на 8 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: ризик аварій або конфлікти з родичами У МОЗ розтлумачили, кому вакцинація від коронавірусу протипоказанаУ МОЗ розтлумачили, кому вакцинація від коронавірусу протипоказана Холод і сніг: в Україну несподівано увірветься зимаХолод і сніг: в Україну несподівано увірветься зима "Мама не купила – значить, не любить": у школі під Сумами учня зацькували через друковані зошити"Мама не купила – значить, не любить": у школі під Сумами учня зацькували через друковані зошити

Останні новини

14:29

Діти ледь дихали: коп врятував двох дівчаток-підлітків, яким стало зле після наркотиків

14:16

"Фура навіть не зупинилася!": мама співачки Камалії вдруге за пів року потрапила в ДТП

13:55

Вагітній пасажирці BlaBlaCar відірвало руку в ДТП з мікроавтобусом під Тернополем

13:44

Епідеміолог пояснила, навіщо потрібно зробити щеплення від коронавірусу Відео

13:16

"Помаранчевих" областей вже більше, ніж "жовтих": у МОЗ оновили COVID-статистику

Реклама
12:56

У моді дивовижні штани неземної краси в стилі 30-х, які залишила світу велика Шанель Фото

12:37

Зламана ключиця і розбита нога: у Львові на жінку в парку впав шматок двометрового паркану Відео

12:25

"Тіни дуже не вистачає": українці просять Горбунова повернути Кароль в "Танці з зірками"

12:21

"Ти перейшов межу": бійці ЗСУ з передової жорстко звернулися до Киви через привітання Путіна Відео

11:48

У Києві сім'я з немовлям живе в "будинку" з гіпсокартону: дитину забрала поліція Відео

11:43

Під Львовом у нічній бійці вбили бізнесмена, ще один чоловік помер у лікарні Відео

11:37

Підлітки підпалили чоловіка на Херсонщині: від отриманих травм він помер

11:30

Місячний календар стрижок і процедур краси на тиждень 11-17 жовтня: вдалі дні

10:57

Гірше, ніж навесні: лікар спрогнозувала, як розвиватиметься епідемія СOVID-19 восени Відео

10:55

"Можуть не пустити до країни": українців попередили про терміни дії COVID-сертифікатів

10:22

У Мінцсоцполітики уточнили, кому не дадуть субсидію в 2021 році

09:42

"Везіть в морг": у Вінницькій області фельдшер швидкої відмовилася госпіталізувати живого чоловіка Відео

09:28

Нічні морози посиляться: синоптик уточнив прогноз погоди на вихідні

09:01

Гороскоп на 9 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: небезпека на дорозі або фінансовий успіх Відео

08:34

У Рівненській області в один день померло подружжя лікарів

Реклама
08:23

Коронавірус в Україні 9 жовтня: за добу виявили 15,9 тис. хворих на COVID-19

07:58

В Ісландії припинили прищеплювати людей вакциною від коронавірусу Moderna через побічний ефект Відео

07:50

Скелети з шафи Цукерберга Погляд

07:20

"Возили гроші у валізах до терористів": Баканов розкрив деталі справи про контрабанду вугілля з ОРДЛО Відео

07:10

Планам Путіна не судилося збутися: астролог розповів, що буде з Північним потоком-2

06:30

Чому Лукашенку не варто боятися трибуналу Погляд

06:10

Прикмети на 9 жовтня: що не можна робити на Іоанна Богослова і як уберегти сім'ю Відео

05:28

Сніговий Армагеддон і крижаний прогноз: синоптики попередили про рекордні морози взимку Відео

05:02

"Для повного щастя": Влад Яма з дружиною зізналися, на яку мрію їм не вистачає грошей

04:48

Доктор Комаровський розповів, як знизити ризик інсульту після 30-річчя Відео

04:15

Чи небезпечна вакцина проти COVID-19 для здоров'я: інфекціоніст оцінив ризики Відео

03:50

Любовний гороскоп на тиждень 11-17 жовтня: доленосна зустріч, неприємна таємниця або розставання Відео

03:02

Руйнуємо міфи: добірка "шкідливих" продуктів, які насправді корисні

02:40

День ріелтора в Україні: прикольні привітання і милі картинки до свята

02:16

Пішов із життя відомий український айтішник

01:45

Чи потрібно вакцинуватися від коронавірусу "сердечникам": відповідь лікаря

01:18

Які харчові звички загрожують хворобами серця-відповідь вчених

00:51

Загроза розпаду фракції Зеленського: експерт пояснив сценарій Банкової із заміною Разумкова Відео

08 жовтня, п'ятниця
23:55

Арахамія розповів, як покарають Третьякову за скандальне висловлювання Відео

23:31

У світі знову "лягли" популярні соцмережі: в чому причина

Реклама
23:01

Генпрокурор пояснила, чому Медведчука не відправили за грати Відео

22:15

Ви знаєте, у кого є шанс отримати субсидію розміром у 10 тисяч гривень

21:49

Турборежим Стефанчука і кар'єра збитого льотчика: що буде з Радою після заміни спікера Разумкова

21:46

Атака потужного циклону: Україну накриють затяжні дощі - синоптик Відео

21:28

Велика кривава різанина - рецензія на фільм Веном 2: Карнаж Відео

21:22

Вбивця дівчинки залишився на волі, батьки просили його "суворо не карати" Відео

20:57

Смерть нардепа Полякова: у поліції показали нові кадри з місця трагедії Відео

20:42

Побита в поїзді ведуча обурюється через рішення суду щодо компенсації Відео

20:22

Вугільна схема Медведчука: Баканов розповів, чого не вистачає для підозри Порошенку Відео

20:11

Як не захворіти на грип та ГРВІ: у Міндзраві дали дієві поради

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти