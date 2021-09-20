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Євгенія Власова у мінісукні спричинила фурор на "Танцях з зірками" та розповіла правду про хворобу

20 вересня 2021, 13:12

У третьому ефірі співачка вирішила кардинально змінити свій стиль, перевтілившись з романтичної принцеси в зухвалу зірку в короткій сяйнистій мінісукні.

Євгенія Власова і Макс Леонов
Євгенія Власова і Макс Леонов / instagram.com/eygeniavlasova/

Співачка Євгенія Власова у третьому ефірі "Танців з зірками" вирішила кардинально змінити свій стиль. Вона станцювала в мінісукні ча-ча-ча. Зірка розкрилась та показала всю свою сексуальність. Тому номер артистки вийшов досить таки запальний та драйвовий.

Третій ефір шоу "Танці з зірками" був присвячений темі "Рік, який змінив моє життя". Зірки ділилися разючими зізнаннями. Євгенія розповіла в ефірі шоу про найважчий рік у своєму житті, коли їй довелося боротися з важкою хворобою.

Власова разом з партнером Максом Леоновим виконали на паркеті запальний ча-ча-ча, отримавши високі оцінки суддів – 28 балів. Номер вийшов сексуальним і драйвовим, і здобув похвалу журі.

"Нарешті це сталося. Я побачив те, що хотів побачити. У твоєму виступі я побачив кокетливість і звабливість. Танцювали стегна, було задоволення", – сказав Влад Яма.

Рік, який дуже-дуже різко змінив моє життя

"Була операція, дуже серйозна. Вона повинна була бути одна, але були лікарські помилки і, на жаль, їх було чотири. Мені неприємно про це говорити. Про мої катастрофи стало відомо не з моєї волі", – розповіла артистка.

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Тепер вона хоче забути про той кошмар, і дуже хоче перестати асоціюватися у глядачів з хворобою.

"Мені часто доводилося бути героєм у своєму житті, і мені це дуже хочеться припинити. Я просто хочу бути щасливою жінкою, мамою і людиною", – додала вона.

Євгенія каже, що змагається за кубок заради своєї доньки Ніни, бо хоче, щоб вона побачила маму вже щасливою.

Не обійшлося без сварок

Співачка зізналася, що іноді сваритися зі своїм партнером по "Танцях" Максом Леоновим.

"Ми іноді не розуміємо один одного. Він емоційний, я також, тому буває, що сваримося", – розповіла вона.

Дивіться, як виступили Євгенія і Макс в третьому ефірі "Танців":

Дивіться нові випуски шоу Танці з зірками о 21-00 щонеділі на сайті 1plus1video.

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Танці з звездами Євгенія Власова новини шоу бізнесу
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