Євген Гончаренко після коми втратив пам'ять і координацію рухів

Рідні побитого танцюриста Дорофєєвої розкрили його стан - він ледве говорить і намагається сам сидіти на ліжку.
Євген Гончаренко вийшов з коми, але залишається у важкому стані і з наслідками після травми. Танцюрист балету Наді Дорофєєвої - Євген Гончаренко потрапив до лікарні 1 серпня. Хлопець пробув у комі 15 днів. Зараз він ледве говорить, намагається рухатися.
Як повідомив Обозревателю вітчим Жені, на даний момент хлопець намагається вставати, сидіти і робити перші рухи.
"Попередньо, чогось страшного немає. Звичайно, рухова функція у нього порушена, ліва нога погано працює і праве око болить і не відкривається. Лікарі поки оглядають Женю. ",- розповів вітчим 22-річного хлопця.
В цілому, все набагато краще, ніж могло бути. Сім'я сподівається на одужання Євгена.
"Зараз Женя ледве говорить, так як два тижні був під препаратами, а також він дуже слабкий", - говорить він.
Як виявилося, про напад хлопець пам'ятає, але крім останніх секунд.
"Женя пам'ятає, що був з друзями, і якийсь невідомий перехожий з незрозумілої причини до нього пристав і вдарив", - сказав вітчим хлопця.
Вони також припинили збір коштів для допомоги танцюристу - на їхню думку, вони зможуть допомогти йому самостійно.
"Якщо скажуть, що не так все райдужно і потрібно буде готуватися до гіршого, то тоді будемо знову продовжувати збирати гроші. Зараз потреби немає", - підкреслив чоловік.
Напад на танцюриста Дорофєєвої - що відомо
- Євгена Гончаренка побив співробітник УДО вночі 1 серпня, проломивши череп.
- Конфлікт стався біля клубу ліфт, де співробітник УДО штовхнув Женю і завдав йому потужного удару в голову.
- У лікарні Євгенію зробили трепанацію черепа і проводили переливання крові.
- Пізніше лікарі повідомили про параліч частини тіла танцюриста.
- Євген Гончаренко через два тижні після трепанації черепа лежить в стерильній палаті з відкритою раною на голові - це обумовлено процедурою операції і планом лікування.
- Побив Женю Безпалий затриманий, проводиться розслідування його вчинку, також суд виніс рішення про його арешт. Його вирішили вигнати зі служби в держорганах.