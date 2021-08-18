Євген Гончаренко після коми втратив пам'ять і координацію рухів

Євген Гончаренко / instagram.com/zhenja_goncharenko/

Євген Гончаренко вийшов з коми, але залишається у важкому стані і з наслідками після травми. Танцюрист балету Наді Дорофєєвої - Євген Гончаренко потрапив до лікарні 1 серпня. Хлопець пробув у комі 15 днів. Зараз він ледве говорить, намагається рухатися.

Як повідомив Обозревателю вітчим Жені, на даний момент хлопець намагається вставати, сидіти і робити перші рухи.

"Попередньо, чогось страшного немає. Звичайно, рухова функція у нього порушена, ліва нога погано працює і праве око болить і не відкривається. Лікарі поки оглядають Женю. ",- розповів вітчим 22-річного хлопця.

В цілому, все набагато краще, ніж могло бути. Сім'я сподівається на одужання Євгена.

"Зараз Женя ледве говорить, так як два тижні був під препаратами, а також він дуже слабкий", - говорить він.

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Як виявилося, про напад хлопець пам'ятає, але крім останніх секунд.

"Женя пам'ятає, що був з друзями, і якийсь невідомий перехожий з незрозумілої причини до нього пристав і вдарив", - сказав вітчим хлопця.

Вони також припинили збір коштів для допомоги танцюристу - на їхню думку, вони зможуть допомогти йому самостійно.

"Якщо скажуть, що не так все райдужно і потрібно буде готуватися до гіршого, то тоді будемо знову продовжувати збирати гроші. Зараз потреби немає", - підкреслив чоловік.

Напад на танцюриста Дорофєєвої - що відомо