"Це просто олів'є із суперпрофесіоналів": MOZGI підірвали мозок планами після Atlas Weekend

MOZGI - про концерт , плани та Atlas Weekend / прес-служба

Група MOZGI двічі зібрала повне поле фанатів на фестивалі Atlas Weekend 5 і 6 липня. Причому обидва дні артисти придумували різні репертуари і перфоменси.

Так увечері 6 липня до них на сцену прорвалася Надя Дорофєєва, а MOZGI запрем'єрили пісню sirena з крайнього альбому.

Ексклюзивно для Главреда музиканти поділилися враженнями після яскравого виступу і ошелешили обіцянкою нових альбомів і пісень, а головне - великого сольного концерту в Києві.

Потап, Позитив, Дядя Вадя запрошують всіх на свій концерт 19 вересня на ПБК, де буде ще більше сюрпризів.

Які емоції на Atlas Weekend після довгої перерви з концертами і локдауна? 5 числа було 133 тисячі людей, а 6, може, і більше - всупереч дощу. Ви б заспівали в дощ, чи ні?

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- Нас переповнюють найприємніші емоції, бо нарешті повернулися фестивальні виступи. Група MOZGI просто народжена для таких масштабів: чим більше тисяч людей, тим ми більше розриваємо. Чим фестивальніша погода, а дощ - найбільш фестивальна погода, тим сильніше дух єднання артистів і глядачів. Нас ніколи нічого не зупиняє, ми готові виступати в будь-яку погоду, аби була така віддача і обмін енергією, як на Atlas Weekend.читайте такожПотап розсекретив плани на кар'єру Наді Дорофєєвої

MOZGI запрем'єрили пісню sirena / прес-служба

Як ви вибирали пісні для виступу на обидва дні?

- Ми розбили програму на дві частини, підготували два абсолютно різних трекліста, тому перший день був несхожий на другий. За 25-хвилинну програму постаралися задовольнити всіх: заспівали кращі, перевірені часом, хіти і запрем'єрили трек sirena з нового альбому KYIVSTYLE. Обидва рази на сцені були різні, але однаково круті групи Mozgi.

Може, цей фестиваль надихнув вас на щось нове для MOZGI?

- Так, фестиваль надихнув нас на те, щоб рухатися далі і вивести групу на міжнародний фестивальний рівень. Ми розуміємо, що MOZGI - найпотужніша група України, ніхто не качає публіку так, як робимо це ми. Це просто all stars На сцені, олів'є із суперпрофесіоналів ... Пора робити Mozgi всесвітнім надбанням.

MOZGI збирають концерт на ЮКБ / прес-служба

Хто з рідних і близьких приїжджав підтримати виступи на Atlas?

- Було багато молодих музикантів, з якими ми працюємо, здалеку приїхали друзі і знайомі. Вони взагалі роблять все можливе, щоб не пропускати наші виступи на Atlas Weekend.

Поцілунок Потапа і Позитива ввечері 6 липня - це була частина шоу, або спонтанне рішення?

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Які плани для групи MOZGI на найближче майбутнє?

- Група MOZGI точно видасть кілька нових альбомів і буде дивувати. Хочемо зробити в Україні щось неймовірне і велике, що до нас ніхто не робив. А фестивальну атмосферу продовжимо якомога довше – зустрінемося на нашому open-air сольника 19 вересня на ПБК.

Нагадаємо, Mozgi на сцені з 2014 року - з дебютним кліпом Аябо. Вони співають англійською, українською, російською та іспанською мовою. У них в скарбничці більше 40 пісень, кілька альбомів, щорічні номінації на престижні музкальні премії і дві перемоги на M1 Music Awards.

Група принципово виступає в чорному, але на фестивалі вони надягали додаткові кольорові футболки для пісень.

Галаджій Олександр для Главреда