"Це просто олів'є із суперпрофесіоналів": MOZGI підірвали мозок планами після Atlas Weekend

Mozgi два дні "качали" фестиваль Atlas Weekend і запрем'єрили новий сингл з альбому KYIVSTYLE. Група ексклюзивно поділилася враженнями після концерту і розсекретила плани.
Група MOZGI двічі зібрала повне поле фанатів на фестивалі Atlas Weekend 5 і 6 липня. Причому обидва дні артисти придумували різні репертуари і перфоменси.
Так увечері 6 липня до них на сцену прорвалася Надя Дорофєєва, а MOZGI запрем'єрили пісню sirena з крайнього альбому.
Ексклюзивно для Главреда музиканти поділилися враженнями після яскравого виступу і ошелешили обіцянкою нових альбомів і пісень, а головне - великого сольного концерту в Києві.
Потап, Позитив, Дядя Вадя запрошують всіх на свій концерт 19 вересня на ПБК, де буде ще більше сюрпризів.
Які емоції на Atlas Weekend після довгої перерви з концертами і локдауна? 5 числа було 133 тисячі людей, а 6, може, і більше - всупереч дощу. Ви б заспівали в дощ, чи ні?
- Нас переповнюють найприємніші емоції, бо нарешті повернулися фестивальні виступи. Група MOZGI просто народжена для таких масштабів: чим більше тисяч людей, тим ми більше розриваємо. Чим фестивальніша погода, а дощ - найбільш фестивальна погода, тим сильніше дух єднання артистів і глядачів. Нас ніколи нічого не зупиняє, ми готові виступати в будь-яку погоду, аби була така віддача і обмін енергією, як на Atlas Weekend.читайте такожПотап розсекретив плани на кар'єру Наді Дорофєєвої
Як ви вибирали пісні для виступу на обидва дні?
- Ми розбили програму на дві частини, підготували два абсолютно різних трекліста, тому перший день був несхожий на другий. За 25-хвилинну програму постаралися задовольнити всіх: заспівали кращі, перевірені часом, хіти і запрем'єрили трек sirena з нового альбому KYIVSTYLE. Обидва рази на сцені були різні, але однаково круті групи Mozgi.
Може, цей фестиваль надихнув вас на щось нове для MOZGI?
- Так, фестиваль надихнув нас на те, щоб рухатися далі і вивести групу на міжнародний фестивальний рівень. Ми розуміємо, що MOZGI - найпотужніша група України, ніхто не качає публіку так, як робимо це ми. Це просто all stars На сцені, олів'є із суперпрофесіоналів ... Пора робити Mozgi всесвітнім надбанням.
Хто з рідних і близьких приїжджав підтримати виступи на Atlas?
- Було багато молодих музикантів, з якими ми працюємо, здалеку приїхали друзі і знайомі. Вони взагалі роблять все можливе, щоб не пропускати наші виступи на Atlas Weekend.
Поцілунок Потапа і Позитива ввечері 6 липня - це була частина шоу, або спонтанне рішення?
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Які плани для групи MOZGI на найближче майбутнє?
- Група MOZGI точно видасть кілька нових альбомів і буде дивувати. Хочемо зробити в Україні щось неймовірне і велике, що до нас ніхто не робив. А фестивальну атмосферу продовжимо якомога довше – зустрінемося на нашому open-air сольника 19 вересня на ПБК.
Нагадаємо, Mozgi на сцені з 2014 року - з дебютним кліпом Аябо. Вони співають англійською, українською, російською та іспанською мовою. У них в скарбничці більше 40 пісень, кілька альбомів, щорічні номінації на престижні музкальні премії і дві перемоги на M1 Music Awards.
Група принципово виступає в чорному, але на фестивалі вони надягали додаткові кольорові футболки для пісень.
Галаджій Олександр для Главреда