"Це пекло і жах": розлючена Ольга Сумська поскаржилася на Укрзалізницю

Сумська поскаржилася на погані умови в поїздах / Instagram

Народна артистка України Ольга Сумська шокована умовами в українських поїздах і поскаржилася на Укрзалізницю.

Актриса прямувала поїздом 791 з гастролей з Кременчука до Києва. Втім, як тільки 54-річна зірка зайшла в своє купе - зрозуміла, що її чекає пекельна нічка, оскільки було дуже жарко. На сторінці в Facebook знаменитість записала відеозвернення, де і повідомила про інцидент.

"Кременчук нас сьогодні дуже тепло приймав, чого не скажеш про потяг, в який я тільки сіла. Не було СВ, Отже, Я їду у вагоні-купе, де ні, увага, кондиціонування. Навіть у квитку написано "без кондиціонування", я просто не подивилася. Ви собі можете таке уявити? Я не знаю, як я буду спати, це просто жах. Якщо я закрию двері - це буде пекло. Я не буду спати до 5 ранку. Як таке може бути в 21 столітті?",- повідомила зірка.

Також Сумська звернулася до представників Укрзалізниці з пропозицією або позбутися таких поїздів, або встановити кондиціонери.

Щоб врятуватися від спеки, Ольга кілька разів за ніч обливалася водою.

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Зі свого боку, представник підприємства відреагував на гнівний пост в коментарях і попросив актрису надати її контактний номер, щоб розглянути питання.

Нагадаємо, раніше в поїзді Львів-Маріуполь пасажирів залило дощем. Злива спіткала поїзд в околицях Дніпра і пробралася прямо у вагон. Вода затекла і в особисті речі, і небезпечно накопичувалася поруч з електрикою. На підлозі вагона і пасажирських місцях миттєво утворилися калюжі.

Додамо, в Запоріжжі хулігани кинули камінь в Електровоз. У зв'язку з цим сильно постраждав машиніст і дивним чином зміг благополучно доїхати до станції. Медики діагностували у чоловіка контузію лівого ока і часткову втрату зору. Виновних розшукує поліція.