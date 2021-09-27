Є пірсинг в інтимному місці: учасниця шоу Танці з зірками Зарицька поділилася пікантним секретом

Олександра Зарицька поділилася пікантним секретом/ Фото instagram.com/kazka.band

Солістка групи Kazka Олександра Зарицька розповіла, що у неї є пірсинг в інтимному місці. Своїм пікантним секретом вона поділилася в ефірі шоу Танці з зірками на каналі 1+1 ввечері 26 вересня.

Батьки Зарицької, схоже, не знали про те, що дівчина проколола собі груди.

"Я дуже попрошу на цій секунді вимкнути телевізор моєї сім'ї. У мене є пірсинг у грудях. Мені не було боляче. Мені було навіть трохи приємно", - розповіла артистка.

Зарицька також пояснила, чому зважилася зробити собі пірсинг. За її словами, це надає їй впевненості й так вона більше подобається самій собі.

До слова, в четвертому прямому ефірі Олександра Зарицька зі своїм партнером Юрієм Мєшковим у відвертому вбранні станцювала сексуальну румбу. Наприкінці виступу Зарицька пристрасно поцілувала партнера.

Реклама

Судді та глядачі були вражені виступом – пара отримала 30 балів.

Як повідомляв Главред, раніше солістка Kazka Олександра Зарицька зізналася в бажанні закінчити кар'єру.

Дивіться нові випуски шоу Танці з зірками о 21:00 по неділях на сайті 1plus1video.