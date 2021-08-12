Ще одна дівчина зізналася, що Талашко змусив її публічно роздягнутися

Анастасія Вергелес / facebook.com/vergelesik

Українська актриса Анастасія Вергелес розповіла як Талашко вимагав інтиму, принижував її перед однолітками, а керівництво університету не діяло.

Як повідомила Радіо НВ актриса кіно, ведуча і громадська активістка Анастасія Вергелес, Володимир Талашко змусив її роздягнутися перед усією аудиторією, і не відпускав нікого з пари.

У 2009 році вона вступила до університету в майстерню Володимира Талашко. Спершу вона не розуміла, що відбувається, а після першого курсу викладач, на її думку, постійно говорив, що хоче її роздягнути, подивитися на розмір грудей.читайте такожФото голими і пропозиція інтиму: відомого актора Талашко звинуватили в домаганнях

"Була ситуація, коли на репетиції він 3 години змушував мене роздягатися, пояснював, що це важливо тощо. Розумію, що в акторській професії є багато нюансів, але тоді усвідомлювала, що ми не говоримо про якогось персонажа. У Талашко була чітка мета-роздягнути мене при всіх", - розповіла Анастасія.

Вона сказала, що він не випускав 10-15 студентів з пари, поки вона не роздягнулася. Вергелес заявила, що роздягнулася, зняла футболку чи кофту, вже навіть не пам'ятає - залишилася в нижній білизні і зробила етюд.

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Вона заявила, що після цього залучила батька до розбірок з Талашко, але це нічого не змінило.

"Вже ходили чутки про те, що з іншими студентками Талашко має сексуальні зв'язки. Він запрошує їх до себе додому і змушує приймати у себе душ, залишатися на ніч тощо. Ми з дівчатами пішли в деканат, щоб написати заяву про те, що нам хочеться, щоб замінили майстра. Ми мали довгу розмову і нам пояснили, що попередній курс писав заяву, це ні до чого не призвело; що "ви не перші і не останні, у нього є "дах" і це ні до чого доброго не приведе, вас просто виженуть з університету", - пояснила вона.

Актриса сказала, що зважилася розповісти все після того, як почула зізнання студентки Талашко. Актриса вже написала заяву в Міністерство культури та інформаційної політики України. У цій справі вона збирається йти до кінця, до суду. Анастасія закликала всіх дівчат, у яких є що розповісти, зробити це.

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