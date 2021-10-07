Олена Зеленська з'явилася на публіці в модному пальто осені 2021

Олена Зеленська / Офіс президента

6 жовтня в Києві відбулися пам'ятні заходи до 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру. На скорботну церемонію Олена Зеленська одягла пальто винного кольору, який є одним з наймодніших в цьому сезоні.

Офіційний захід відбувся в Меморіальному центрі Голокосту Бабин Яр за участю подружжя Зеленських, дипломатів і духовенства. Гості церемонії відкрили інсталяцію кристалічна Стіна Плачу.

Примітно, що для публічного виходу перша леді Олена Зеленська підібрала дуже доречний аутфіт.

Образ Олени Зеленської

Дружина президента з'явилася в довгому двобортному пальто винного кольору. Прямий силует вона довершила чорним поясом із золотистою пряжкою.

В тон до верхнього одягу Олена Зеленська підібрала кофтинку. Цей наряд вдало поєднувався з чорними чобітками і трендовою сумкою-багетом.

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Перша леді також доповнила образ деталлю з білої стрічки, як символ пам'яті про жертви масових розстрілів у Бабиному Яру.

З аксесуарів на ній були тільки масивні золоті сережки.

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Стиль Олени Зеленської

4 березня перша леді України з'явилася на публіці в елегантному образі. Олена Зеленська вибрала стильний білосніжний костюм.

Раніше перша леді України захопила японців елегантним чином.

Напередодні перша леді України Олена Зеленська взяла участь у фотосесії для ювілейного випуску журналу Elle і підкорила стильним образом.