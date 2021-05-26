Олена Кравець вперше розповіла про зйомки шоу Твій день на 1+1

Олена Кравець / 1+1

Українська артистка Олена Кравець після презентації та прем'єри шоу Твій день на 1+1 виступила зі словом про свою майбутню рубриці і весь проект, в якому вона зважилася брати участь раз на тиждень.

Соратниця Євгена Кошового і Володимира Зеленського у своєму Instagram зізналася, що прямий ефір "ведучого, що постійно говорить" - це для неї виклик.

"Трохи із запізненням надійшла новина.. вибачте, любі глядачі. Тільки-но вийшла із емоційної коми з приводу запуску та прем’єри проекту Твій день й одразу пишу!) Від душі дякую 1+1 і особисто Єгора Гордєєва та Юлію Жмакіну за можливість бути частиною крутої творчої команди й спробувати себе у новій ролі! Прямий ефір- це вам не жарти!)) Це справжній професійний виклик для мене, а я скучила за ними!Кожного дня з понеділка по п’ятницю, з 11.15 до 16.45 на 1+1.P. S. Я буду приходити в гості по четвергах! Отже, чекайте.", - пообіцяла вона.

Олена Кравець / instagram.com/lennykravets/

Нагадаємо, що спочатку роботи шоу Твій день запросило на ефір групу Go-A, де музиканти розповіли, хто найбільше їх хейтив за пісню Шум, і які у них тепер плани.

Всі нові випуски шоу Твій день виходять на 1+1 в 11:15.

Всі випуски проекту Твій день на 1+1 можна буде подивитися онлайн на сайті 1+1 video.