Олена Кравець зламала ногу і розповіла, що з нею сталося

Олена Кравець / instagram.com/lennykravets/

Українська артистка і ведуча 1+1, лідерка Жіночого кварталу Олена Кравець розповіла, як вона отримала серйозну травму ноги напередодні її ефіру на 1+1.

"Бачите, яка у вас колега? Я не знаю, як це вчора сталося. Я прийшла додому, накупила собі черешні, збиралася зайнятися справами, і заплуталася у власних широких шовкових штанях. Я спіткнулася, вдарилася ногою об косяк - і все, я навіть не впала, просто дуже сильно вдарилася об косяк. Через 15 хвилин - набряк і сильний біль. Ми поїхали до лікаря в лікарню", - розповіла вона.

Кравець сама сміється через таку травму, хоча зізналася, що лікарі в лікарні наклали гіпс.

"Лікарі поржали, запропонували вибрати колір і наклали гіпс. У мене зламана плюснева кістка - це така подушека, на яку ми стаємо", - пояснила вона.

"Я вирішила, що буду солідарна з тими, хто боровся на полі - нашими футболістами, які отримали травми. Я думаю, що все буде добре зростатися, і після 8 липня мені видадуть милиці. Мені потрібно полежати, і потримати ногу, щоб вони подивилися, як воно там зростається", - зізналася Кравець.

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Вона зазначила, що це ж треба так швидко бігти по життю, щоб так ось зупинили.

Нагадаємо, що Олена Кравець-ведушая "спецдня" - вона виходить в ефір шоу Твій день тільки по четвергах.

Всі нові випуски шоу Твій день виходять на 1+1 в 11:15.

Всі випуски проекту Твій день на 1+1 можна буде подивитися онлайн на сайті 1 + 1 video.