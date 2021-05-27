Олена Кравець зізналася, коли вона вперше відчула себе собою

Олена Кравець / instagram.com/lennykravets/

Олена Кравець є однією із засновників Кварталу 95 і подругою провідних акторів студії а також вечірнього і жіночого кварталів.

Дівчина вже брала участь в нових проектах 1+1, як наприклад, приходила на Танці з зірками, а тепер стала ведучою рубрики На шоу Твій день. Перед початком ефіру 27 травня Олена прийшла в гості до ведучих Сніданку з 1+1, де і зробила несподіване зізнання.

"Це інший жанр, і тут я нарешті можу побути сама собою, я вдячна цій можливості. Для мене це - нова вода, і я заходжу в неї, затамувавши подих", - сказала Олена і додала, що вона ще зараз переживає перед початком шоу.

Олена розповіла про зміни, і розкрила секрет - про що буде її перший випуск шоу Твій день.

"Я б хотіла, щоб сьогоднішній ефір став для чоловіків і жінок поверненням до себе", - побажала воначитайте такожВедуча 1+1 Олена Кравець розповіла про зміну іміджу напередодні прем'єри проекту

Нагадаємо, що спочатку роботи шоу Твій день запросило на ефір групу Go-A, де музиканти розповіли, хто найбільше їх хейтив за пісню Шум, і які у них тепер плани.

Всі нові випуски шоу Твій день виходять на 1+1 в 11:15.

Всі випуски проекту Твій день на 1+1 можна буде подивитися онлайн на сайті 1+1 video.