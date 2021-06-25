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Екстрим на роликах і новий кліп: Тіна Кароль показала, що готує на Atlas Weekend

25 червня 2021, 13:54

Українська співачка Тіна Кароль стала хедлайнером фестивалю Atlas Weekend, і за пару тижнів до виступу показала, що готує українцям.

Тіна Кароль
Тіна Кароль / instagram.com/tina_karol/

Українська співачка Тіна Кароль навесні випустила свій новий альбом "Красиво". Зараз вона готує нові кліпи на пісні з нього, їздить за кордон, де представляє свою творчість.

Також цілих два дні поспіль Тіна Кароль виступатиме на Днях української музики на Atlas Weekend - 5 і 6 липня. Для цього вона з командою розробила незвичайне шоу, і показала в спеціальному відео, як вони це робили.

Під час поїздки в Казахстан Тіна Кароль розучувала рухи і сама тренувалася в коридорах готелю і місцевому спортзалі, щоб підготуватися для концерту.

"Незважаючи на втому вона на репетиціях добре викладалася. Дуже багато підготовки, а між ними я ставлю хореографію для танцівників на Atlas", - розповіла хореограф Тіни.читайте такожТіна Кароль розпочала новий музичний проект і здивувала джерелом фінансування

Для виступу вони розробили конструкції, щоб повною мірою використовувати можливості сцени - для додаткових спецефектів на виступі.

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У той же час, її команда розробила спеціальну програму, яка буде обробляти зображення і видавати його на екран вже в реальному часі.

"Це ріал-тайм графіка, яка видається, поки артист на сцені. Те, що обіцяють, що на атласі буде 60 тисяч людей. Це дуже багато, і ми поки що ще не виступали перед такою кількістю людей", - пояснили айтішники і художники Тіни.

У той же час костюми Тіни доводиться підганяти буквально ночами, і приміряти-перешивати їх всього за добу.

Раніше організатори Atlas Weekend розкрили плани на два безкоштовних дні музичного фестивалю.

До цього, на Atlas Weekend змінили правила через ослаблення карантину.

Нагадаємо, що крім Atlas Weekend в Києві, 26-27 червня проходить друга частина Atlas Weekend Буковель, де виступлять найпопулярніші українські виконавці.

Нагадаємо, Atlas Weekend 2021 буде проходить з 5 по 11 липня на ВДНГ в Києві. Концерти пройдуть без західних артистів.

Як відомо, після 11 сезону шоу Голос країни Тіна Кароль пішла з проекту, але вона залишилася рекордсменкою за кількістю переможців шоу.

Подивитися всі сезони шоу Голос країни з Тіною Кароль можна онлайн на сайті 1+1 video.

Тіна Кароль Atlas Weekend новини шоу бізнесу
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