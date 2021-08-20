Катерина Осадча після пологів змінила графік виходу Світського життя

Катерина Осадча / instagram.com/kosadcha/

Катерина Осадча народила третього сина 19 серпня, а вже 20 з технікою і в костюмі вийшла онлайн з пологового будинку, і розкрила подробиці свого стану та оновлення в її улюбленому шоу Світське життя.

Як розповіла Катерина, вони з Юрієм ще не придумали ім'я синові, тому нічого розсекречувати. Новоспечена мама усміхненою і з макіяжем розповіла, що відчуває себе чудово, з немовлям теж все в порядку.

"Я прекрасно себе почуваю, новонароджений теж чудово. Тато щасливий, тато з нашим сином Іваном вдома, тому що треба розподіляти обов'язки. Тому я з молодшим, тато з нашим спільним старшим", — поділилася Осадча.читайте такожКатерина Осадча розчулила мережу фото з новонародженим сином у пологовому будинку

Крім того, Катерина порадувала шанувальників її шоу, і розповіла, що творці Світського життя нарешті прислухалися до глядачів, які були засмучені пізнім виходом програми в ефір, і перенесли проект на прайм-тайм. Тепер Світське життя з Катею Осадчою виходитиме щонеділі о 18.30 на 1+1. Прем'єра нового сезону відбудеться 5 вересня.