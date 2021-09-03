Катерина Осадча показала, що буде в новому сезоні Світського життя

Катерина Осадча / instagram.com/kosadcha/

Постійна телеведуча 1+1 і світського життя Катерина Осадча повернулася до роботи, і засвітила своїм шанувальникам кадри зі зйомок нового сезону шоу, який починається перед прем'єрою Танців з зірками.

Телеведуча показала у своєму Instagram, що вони з командою Світського життя проводили зйомки нового випуску, і що вона у вже повній бойовій готовності прийшла на зйомки. Цього разу вона брала інтерв'ю не тільки в учасників шоу Танці з зірками, яке урочисто відкривав канал, а й навіть у деяких селебріті, які замінювали її під час декрету.

Так, Осадча показала, що поспілкувалася з Могилевською, Брежнєвою, Чмерковським і Melovin. Не виключено, що це не всі, з ким ведуча встигла поговорити.

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Нагадаємо, що шоу Світське життя після декрету Осадчої виходитиме в прайм-тайм - з 18-30 з 5 вересня. Відразу після шоу починаються Танці з зірками 2021.

Дивитися всі випуски шоу Світське життя і Танці з зірками можна онлайн на сайті 1+1video.