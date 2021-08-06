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"Ледь відомий колектив вирішив хайпонути": Green Grey звинувачують державу у скасуванні концерту

6 серпня 2021, 11:08

Музиканти з Green Grey публічно звинувачують владу України в перешкоджанні проведення їх концерту.

Андрій Яценко Green Grey
Андрій Яценко Green Grey / УНІАН

Музиканти з Green Grey після того, як їх учасник Мурик "поригав" на закон про мову і українську мову продовжують скандалити через концерт на День Незалежності України.

Хоч організатори концерту вже офіційно роз'яснили ситуацію, Green Grey звинувачують владу в тому, що їм перешкоджають виступати на концерті 24 серпня. Про це група написала офіційну заяву в соцмережах.

"Back in USSR!! Повернення в "совок"! Вчора організатори скасували наш концерт на даху ЦУМ. Пояснюють своє рішення... "ой ми не знали"... йдеться про скандал зі святковим концертом на Дня Незалежності...",- обурюються Green Grey.

Вони заявили, що організатори самі до них звернулися і запропонували свою локацію саме на День Незалежності - у нього є скріни їх пропозиції групі.читайте такожКонцерт Green Grey провалився-організатори висловилися про ситуацію зі скандальною групою

"На цей момент у нас було вже 4 аналогічні пропозиції ( 2 в Києві, Одеса і Харків)... це Пропозиції нам здалося найкрасивішим..) ", - уточнили музиканти.

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Вони пояснили, що про скасування дізналися в процесі обговорення можливості провести концерт 23 серпня.

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"Як з якої причини?!... На нас тисне ЦУМ, ми не знали, що так буде і взагалі ми ж "Svitlo", а тут таке... Це вже не жарти!!! Давайте подумаємо. Хто міг за один день змінити позицію організаторів і ЦУМ?! Ми розуміємо, що при владі ми як більмо на оці.., що дуже невчасно цей, наш кіпіш... Але це вже порушення наших громадянських прав!! Тепер ми не можемо давати концерти для своїх друзів, шанувальників, які заплатили гроші за наш концерт?!! Що за дичину???!",- обурені артисти.читайте такожУ Зеленського назвали реальну причину виключення Green Grey з програми концерту до Дня Незалежності

Вони вирішили провести паралелі, коли неугодним рок групам забороняли проводити концерти в СССР.

Тим не менш, вони вирішили провести свій концерт до Дня Незалежності і презентувати альбом "Спичка", про що повідомлять шанувальникам пізніше.

У коментарях вже відреагували на їхні скандальні звинувачення:

  • "Мда, ледь відомий колектив вирішив хайпанути на скандалі, який сам же і влаштував. Кому треба вас забороняти? Вас ніхто не знає навіть. Ви не неугодні влади, вас, в першу чергу захейтив народ. Тому організатори самі не особливо захочуть тепер з вами зв'язуватися, поки все не вщухне",
  • "Дуже не люблю боягузливих людей, а боягузливих душею ще більше, це про керівництво ЦУМу і організаторів концерту. Удачі, вам, хлопців!",
  • "Хлопці, "совок" який ви так ненавидите, не був таким диким і нелогічним, як теперішня, типу, влада. При совку було модно йти проти влади і це було круто, нікому не потрібно було визнання совка. Зате коли Вам хвіст прищемили ви відразу завили. А що ж ви раніше ж мовчали, коли ці зеле-клоуни нагинали всіх за мову? Платили бабло, та й норм, а як тільки вас торкнулося це - відразу якось риторика змінилася)) навіть не шкода вас, чесно."

Нагадаємо, що група українських артистів готує концерт до Дня Незалежності 22 серпня на Михайлівській площі - вхід буде безкоштовним. Серед артистів-Сергій Жадан, The Hardkiss, Аліна Паш, Wellboy, Джамала, Святослав Вакарчук та інші. Поки що жодного скандалу у зв'язку з цим концертом не було.

Green Grey новини шоу бізнесу
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