Джокер Хоакін Фенікс зізнався, чи буде його син веганом

Джокер-Хоакін Фенікс / Warner Brothers Ukraine

Зірка Джокера Хоакін Фенікс - веган, і це вже знають давно всі, хто цікавиться його життям. Ще у 2020 році під час коронавірусного карантину, Руні Мара народила йому сина, якого вони виховують разом.

В інтерв'ю The Sunday Times Хоакін розповів, що не має наміру нав'язувати свій спосіб життя своїй дитині.

"Ну, звичайно, я хотів би сподіватися, що він стане веганом, але я не збираюся нав'язувати свою віру своїй дитині. Я не думаю, що це правильно", – зазначив актор.

Він пояснив, що збирається надати своїй дитині певну свободу вибору, але з обмеженнями. Зокрема, актор негативно налаштований проти Mcdonald's, дитячих книг про тварин, і доступу дитини до інформації, яку невегани вважають нормальною.

"Я не збираюся знайомити його з тим, що в Mcdonald's є Happy Meal, тому що в цій трапезі немає нічого чортового щасливого. Я не збираюся говорити йому, що це нормально - читати книги про чудових маленьких тварин на фермі, як вони кажуть "хрю-хрю" і "му-му", і не говорити йому, що це і є гамбургер. Загалом, я не збираюся увічнювати брехню, але я також не збираюся змушувати його стати веганом. Я просто буду підтримувати його. Це мій план", - пояснив Фенікс.

Нагадаємо, що не тільки Хакін Фенікс веган - його дівчина Руні Мара також дотримується таких поглядів на життя.

Як колись пояснював Фенікс, він вирішив перестати їсти м'ясо, коли в дитинстві побачив, як спійману рибу б'ють головою, щоб убити.

Раніше Главред повідомляв, що Хоакін Фенікс зажадав величезний гонорар за те, щоб зіграти ще в двох фільмах з Джокером.

За гру в першому Джокері 2019 року Хоакін Фенікс отримав Оскар, а фільм побив всі рекорди в категорії фільмів з рейтингом R.