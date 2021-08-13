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Джеймі Спірс відмовився бути опікуном Брітні Спірс - назвали причини

13 серпня 2021, 11:58

Батько Брітні Спірс пояснив, чому він відмовився бути опікуном доньки.

Брітні Спірс
Брітні Спірс / Reuters

Через 13 років повного контролю її фінансів та особистого життя, Джеймі Спірс "здався" , і погодився зняти з себе повноваження опікуна Брітні Спірс.

Як повідомляє Variety, він подав заяву про це до Верховного суду Лос-Анджелеса.

Спірс переконала суддю відсторонити її батька від її опікунства цього літа, даючи різкі свідчення, навіть кажучи суду, що вона хоче висунути звинувачення проти свого батька в "зловживанні опікунством" і що вона хоче домогтися його засудження

Рішення її батька піти у відставку оцінюється як велика перемога нового повіреного співачки Метью Розенгарта, який хоче повернути Брітні роль адекватної людини.

Тим часом, адвокат Джеймі Спірса заявив, що підстав для відмови з його боку взагалі не було, і він просто прийняв це рішення на тлі скандалу, який влаштувала Спірс: "Вельми сумнівно, що зміна опікуна стане кращим рішенням для дотримання інтересів міс Спірс"

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"Незважаючи на те, що містер Спірс став безперервною ціллю невиправданих нападок, він не вірить, що публічна боротьба з його дочкою за його тривалу службу в якості її опікуна буде в її інтересах", - додав він.

У відповідь Метью Розенгарт заявив, що захист Спірс задоволений рішенням її батька.

"Ми з нетерпінням чекаємо продовження нашого розслідування поведінки містера Спірса за останні 13 років, під час яких він отримав мільйони доларів від роботи своєї дочки", - натякнув він на продовження.

До цього батько Брітні Спірс заявив, що відправить дочку в психлікарню на лікування.

Ще на початку липня суд залишив Джеймі Спірса опікуном Брітні, не взявши до уваги всі докази, які передала дівчина.

Однак стало відомо, що Брітні Спірс постійно накачують наркотиками і протизаплідними за вказівкою батька.

Брітні Спірс новини шоу бізнесу
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