Дженніфер Лоуренс вагітна первістком від свого чоловіка

Дженніфер Лоуренс / Reuters

Зірка Голодних ігор, душа всіх офіційних церемоній Дженніфер Лоуренс зізналася, що вона вагітна первістком. Батько дитини Дженніфер Лоуренс - її чоловік Кук Маруні.

Як повідомило видання People, їм офіційно підтвердив це представник актриси.

Актриса не розголошує терміни вагітності, так що дата пологів невідома. Зараз Дженніфер Лоуренс 31 рік, а Куку Маруні - 37.

Лоуренс і Мароні вперше почали зустрічатися в 2018 році, потім актриса вийшла за нього заміж в лютому 2019 року.

Церемонія пройшла в розкішному маєтку Белкорт, особняку в Ньюпорті, спроектованому в 1894 році американським архітектором Річардом Моррісом Хантом.

Про своє бажання стати мамою Лоуренс говорила ще за кілька років до зустрічі з Мароні. Тоді в інтерв'ю журналу Glamour вона зізналася, що для повного щастя їй не вистачає дитини. Тепер її мрія збулася.

Раніше Кайлі Дженнер зізналася, що вагітна вдруге - вже офіційно.