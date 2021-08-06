Дженніфер Еністон припинила спілкуватися з усіма, хто не вакцинувався від коронавірусу

Дженніфер Еністон / Getty Images

Американська актриса Дженніфер Еністон бере участь у популяризації вакцин проти коронавірусу, як може.

Як повідомляє видання InStyle, зірка "Друзів" зазначила, що коло її спілкування значно зменшився. Це сталося тому, що актриса припинила спілкуватися з тими, хто не зробив собі щеплення від коронавірусу.

"Я спілкувалася щодня з тими, хто відмовилися від щеплення. Однак, я вважаю, що ми зобов'язані інформувати тих, з ким ми проводимо час, вакцинувалися ми чи ні. Тим більше, далеко не всі щодня проходять тести", - заявила вона.

Сама актриса вакцинувалася, і відкрито заявила, що до неї ці заходи не застосовні. Але зате її висловлювання були неоднозначно зустрінуті у Мережі.

У відповідь Дженніфер Еністон в сторіз в Instagram заявила, чому у неї така позиція.

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"Тому що якщо у вас штам "Дельта", і ви все ще можете передати його мені. Можливо, я буду відчувати себе не дуже добре, не поїду в лікарню і не помру. Але я можу передати вірус комусь іншому, кому ще не вкололи вакцину. тоді їх здоров'я може опинитися під загрозою. Тому я не хочу піддавати чиєсь життя ризику. Ось чому я переживаю. Ми повинні думати про когось ще крім себе", - зазначила актриса.

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