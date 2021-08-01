Джамала і Tayanna вперше зізналися, як зважилися створити дует

Джамала і Tayanna / Світське життя

Українські співачки Tayanna і Джамала зустрілися з Катею Осадчою і розповіли, як замислювалася пісня Моя земля, і чому Джамала погодилася взяти участь в її зйомках.

У коментарі для Світського життя Джамала зізналася, що погодилася на пропозицію Tayanna майже що з перших секунд дзвінка.

Джамала зізналася, що її зачепив сенс нової пісні, яку вона записала з Tayanna

"Коли я почула робочу назву "Земля", я вже відчула, це моя Земля і у мене заграла кров, як я люблю, в цьому є зерно, етно-зерно, в цьому є зерно правди", - розповіла знаменитість.

З іншого боку, Tayanna довго думала з приводу того, що потрібно когось покликати в дует.

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"Так я рік ходила-думала, а потім зважилася і подзвонила Джамалі, ми зустрілися, я відразу показала пісню і вона, на мій подив, відразу погодилася", - поділилася зірка.читайте такожTayanna зізналася, як її син сприйняв нового хлопця мами

Джамала зазначила, що з першої ноти почула, що вона хоче додати. Виконавиці відповіли, як їм працювалося разом і чи не ображалася Tayanna, що Джамала переробляла трек.

"Концепція в пісні була, оскільки я дуже поважаю Джамалу, я знаю її творчі пориви, Я розумію, що так вона дуже сильний артист, не можна їй наказувати, що робити або нав'язувати свої переваги. Я прийшла і кажу:" Дивись, це мій куплет, а це твій", вона запитала, яка там мелодія, а я кажу:"яка тобі подобається, роби що хочеш, Співай як хочеш". У кожному куплеті ми показуємо свій стиль, себе, як ми можемо, як ми вміємо, як ми хочемо співати. Ви знаєте у неї такий запальний характер, а у мене більш спокійний, тому вона в приспівах додавала іскру. Тому, завдяки їй, у нас вийшла така робота, яка сподобається абсолютно всім це точно і вона запалить і подарує дуже гарний настрій людям", - поділилася співачка Tayanna.

Джамала додала, що Tayanna одна з її улюблених співачок, і вона особливо не замислювалася відразу після пропозиції про спільну роботу.

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