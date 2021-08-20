Джамала і Tayanna представили спільний трек Моя Земля про Україну

Tayanna і Джамала / instagram.com/jamalajaaa/

Українські співачки Джамала та Tayanna нарешті представили всьому світу свій перший дует - пісню Моя Земля, яку вони так довго готували, і для якої готують дивовижний кліп.

Джамала сказала, що ця пісня - подарунок Україні і кожному українцю до 30-річчя Дня Незалежності України.

"Це розповідь про місця сили і музичну подорож від краю і до краю нашої неймовірної красивої країни. Це наше ніжне освідчення в коханні", - зазначила артистка в Instagram.

У свою чергу, Tayanna зізналася, що дует з Джамалою - перший в її творчій кар'єрі, але отриманий досвід їй дуже сподобався.

"Я дуже поважаю творчість Джамали, люблю її як артиста, тому для мене було великою честю запросити її заспівати в дуеті. З першої ноти Джа зачепив сенс пісні, вона зрозуміла, що в цій роботі їй є що сказати своїм голосом. "Моя Земля" розкриває нас обох, а ще передає те почуття безмежної любові до рідної землі, яким нам хочеться поділитися зі слухачами напередодні свята Незалежності", - зазначила співачка.читайте такожДжамала і Tayanna вперше зізналися, як зважилися створити дует

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Tayanna додала, що вони прагнули створити таку композицію, яка надихатиме, яка розповість про Україну як про місце сили, колиски неймовірних талантів і унікальної, приголомшливої краси.

Також 20 серпня свою нову пісню представила група Беz Обмежень, яка запросила учасників шоу Танці з зірками на зйомки.