"Безглузді розбіжності": Меладзе відверто висловився про політику

Валерій зазначив, що в Україні у нього дуже багато друзів і шанувальників, і коли він приїжджає, він не бачить тієї ненависті про яку постійно говорять.
Популярний співак Валерій Меладзе, який раніше вшосте став батьком, став гостем програми Ксенії Собчак. Під час інтерв'ю Собчак підняла тему України і міжнаціональних відносин із Росією та Грузією.
У Валерія Меладзе єгрузинський паспорт бо він народився і виріс у Грузії, а навчався він в Україні, а кар'єру вже побудував у Росії. Виконавець зазначає, що йому дуже близькі і він дуже любить ці три країни.
"Моє серце розривається, я дуже страждаю від того, що такі безглузді, абсолютно надумані розбіжності між країнами", - зазначає артист.
Також, Валерій зазначив, що в Україні у нього дуже багато друзів і шанувальників, і коли він приїжджає, він не бачить тієї ненависті про яку постійно говорять.
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Раніше Главред писав про те, що Валерій Меладзе розповів, в чому, на його думку, причина скандалу з Костянтином Меладзе. Він підкреслив, що його родич з великою повагою ставиться до жінок, а ті намагаються піаритися на ньому.