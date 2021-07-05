"Безглузді розбіжності": Меладзе відверто висловився про політику

Меладзе висловився про Україну / Фото: sputniknews-uz.com

Популярний співак Валерій Меладзе, який раніше вшосте став батьком, став гостем програми Ксенії Собчак. Під час інтерв'ю Собчак підняла тему України і міжнаціональних відносин із Росією та Грузією.

У Валерія Меладзе єгрузинський паспорт бо він народився і виріс у Грузії, а навчався він в Україні, а кар'єру вже побудував у Росії. Виконавець зазначає, що йому дуже близькі і він дуже любить ці три країни.

"Моє серце розривається, я дуже страждаю від того, що такі безглузді, абсолютно надумані розбіжності між країнами", - зазначає артист.

Також, Валерій зазначив, що в Україні у нього дуже багато друзів і шанувальників, і коли він приїжджає, він не бачить тієї ненависті про яку постійно говорять.

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Раніше Главред писав про те, що Валерій Меладзе розповів, в чому, на його думку, причина скандалу з Костянтином Меладзе. Він підкреслив, що його родич з великою повагою ставиться до жінок, а ті намагаються піаритися на ньому.