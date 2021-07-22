Дуейн Джонсон відмовився від зйомок у Форсажах і натякнув на брехню Він Дізеля

Дуейн Джонсон / Getty Images

Ситуація з акторським складом франшизи Форсаж все більше нагнітається. Майбутній Чорний Адам з кінокоміксу спростував заяви Він Дізеля про те, що їх конфлікт був несправжнім.

Як повідомив Дуейн Джонсон виданню The Hollywood Reporter, він не буде більше зніматися у фільмах серії Форсаж.

"Я посміявся, причому гарненько так. Мені здається, над цими словами всі непогано посміялися. І нічого більше я, мабуть, говорити не стану.

Я вже побажав їм всього найкращого. Побажав успіхів з Форсажем 9. І бажаю тільки удачі з десятою і одинадцятою частинами, та й іншими фільмами по Форсажу, які вони будуть робити без мене", - порадив.читайте такожРеальність, пробач, реальність, прощавай - рецензія та огляд фільму Форсаж 9 з Він Дізелем

Сам Дізель стверджував, що спеціально вступав у конфлікти, щоб домогтися потрібної акторської гри і як слід передати образ спецагента Люка Хоббса на екрані. Але Джонсон явно не сприйняв слова колишнього колеги по майданчику всерйоз і, судячи з усього, не вірить, що той міг чогось домогтися своєю поведінкою.

Відповідаючи на питання, "Скеля" також дав зрозуміти, що вже не з'явиться в інших фільмах серії. Схоже, Хоббса варто чекати тільки в спін-оффах Форсажу - у кращому випадку.

Йдеться про конфлікт у 2016 році, який розгорівся за лаштунками зйомок.