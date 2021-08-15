"Дружний вечір": Остапчук похвалився зустріччю з Кіркоровим і показав фото

Філіп Кіркоров і Володимир Остапчук

Популярний український телеведучий Володимир Остапчук і його дружина, юрист Христина Гірник під час відпустки в Греції зустрілися з російським співаком Філіпом Кіркоровим.

Зустріч відбулася Agios Nikolaos на Криті, де російський виконавець відпочиває з дітьми. Відзначимо, що в Instagram Stories Гірник і Остапчук активно діляться знімками з подорожі.

Під час зустрічі зірки разом повечеряли.

Крім того, український шоумен опублікував фото з Кіркоровим і подякував йому за "дружний вечір". "Дякую Філіп Кіркоров за цей теплий, дружний вечір", - підписав кадр Володимир.

Нагадаємо, що Кіркоров знаходиться в списку людей, які загрожують національній безпеці України, і він не може відвідувати Україну.

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23 червня Мінкультури внесло Кіркорова до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України. Співакові заборони в'їзд на територію України. Повідомлялося, що профільне міністерство зробило це за рекомендаціями Служби безпеки України.

В СБУ пояснили, що підставою для заборони перетинати кордон стали заяви Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією, а також наполягав на тому, що окупований півострів — це частина Росії.

Втім, вже 27 червня прізвище Кіркорова зникло з переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. У Мінкультури заявили, що виключили Кіркорова зі списку персон нон грата за поданням СБУ.