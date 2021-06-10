Дочка Меріл Стріп знову зібралася заміж за музиканта

Меріл Стріп / Reuters

Американська актриса Грейс Гаммер виходить заміж вдруге.

45-річний Марк Ронсон розповів, що зробив пропозицію 35-річній партнерці всього через кілька місяців після того, як вони розсекретили стосунки, пише The Sun.

Діджей проговорився на подкасті The FADER Uncovered: "Я недавно заручився".

Саму Грейс також днями помітили у Великобританії на батьківщині Ронсона.

До цього - у березні 2021 стало відомо, що пара офіційно зустрічається - Грейс представила Марка своїй мамі Меріл Стріп і її чоловікові, скульптору Дону Гамеру в США.

Крім того, навесні Грейс засвітила обручку з діамантом, але офіційно потайливий Марк Ронсон розсеретив сімейний стан тільки в червні.

У вересні 2020 року з'явилася перша інформація про романтичні стосунки між дочкою Меріл Стріп і Марком Ронсоном.

Під час карантину пара жила в різних країнах, але всупереч відстані, їх відносини успішно розвиваються.

Грейс Гаммер раніше зустрічалася з іншим музикантом Теєм Стретейрном. Пара одружилася в 2019 році, але не минуло й 2 місяці, як вони розірвали стосунки.