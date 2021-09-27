Дочка хворої на рак Заворотнюк відповіла на питання про самопочуття мами, але відмовилася її показувати

Анна досить рідко розповідає про свою маму.
Модель Анна Заворотнюк намагається уникати розмов про свою маму, актрису Анастасію Заворотнюк, але періодично вона все ж відкриває завісу таємниці, яку ретельно створює сім'я навколо її хвороби.
Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" вже третій рік бореться з онкологічним захворюванням. Інформація про те, що Анастасія Заворотнюк невиліковно хвора, з'явилася у вересні 2019 року.
Під час інтерактиву з підписниками в Instagram Анна Заворотнюк дала зрозуміти, що ніяких кардинальних змін в стані її мами не відбулося. Також дівчина відмовилася задовольняти цікавість шанувальників і ділитися спільним з нею фото.
"Вона боєць. Усе буде гаразд. Спільні фото ми не будемо публікувати! Навіщо це робити?", - відповіла Анна на питання одного зі своїх підписників.
Раніше ми розповідали, що за словами режисера Анатолія Демидова, Анастасія Заворотнюк сильно постраждала через лікування раку голови. Колишній актор повідомив, що вона пересувається на візку, за нею доглядають 24/7, і вона лікує всі органи, які постраждали від хіміотерапії.