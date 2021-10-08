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"Добрий" ранок": авто зірки "Жіночого кварталу" потрапило в ДТП

8 жовтня 2021, 10:14

Як каже дівчина, чоловік, який в'їхав в її автомобіль, не зник з місця події, а, навпаки, все зробив як годиться - чітко та конкретно за законом.

Нікітіна
Катерина Нікітіна / instagram.com

Машина актриси і учасниці гумористичного шоу "Жіночий квартал" Катерина Нікітіна потрапила в ДТП. У Києві в багажник її автомобіля врізався інший транспортний засіб.

Про це актриса повідомила на своїй Instagram-сторінці. Відзначимо, що все сталося, коли Катерина була не в машині, а мирно спала вдома. Коли дівчина вранці вийшла до авто, то її чекав неприємний сюрприз.

"Прокидаєшся, йдеш до машини, а тут тобі "Доброго ранку". Тепер весь ранок заповнювати папірці", - написала Нікітіна.

Однак чоловік, який в'їхав в її авто, не зник з місця події, а, навпаки, все зробив за законом.

"Володя накосячив, все оформив і не злиняв. Світ не без добрих людей. Вдячна, що не залишив все так", − підсумувала актриса.

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Нагадаємо, раніше колектив "Жіночого кварталу" дав благодійні концерти на сході в зоні АТО. Артисти відвідали п'ять міст: Маріуполь, Авдіївка, Бахмут, Краматорськ та Сєвєродонецьк.

Також вони відвідали прикордонників, спецназ і бійців сил спеціальних операцій - з неформальними зустрічами для підтримки бойового духу захисників.

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